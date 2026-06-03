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Σοβαρό προβληματισμό έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Άξμπριτζ στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ η καταγραφή πολλαπλών κρουσμάτων καρκίνου του μαστού σε γυναίκες εκπαιδευτικούς που εργάζονται στο ίδιο λύκειο. Σύμφωνα με το CBS, οι υγειονομικές και εκπαιδευτικές αρχές της περιοχής έχουν ήδη κινητοποιηθεί, ξεκινώντας έρευνα για να εξακριβώσουν αν πίσω από τις διαγνώσεις κρύβεται κάποιος κοινός περιβαλλοντικός παράγοντας.

Πολλαπλά κρούσματα καρκίνου σε γυναίκες εκπαιδευτικούς

Η έρευνα επικεντρώνεται στο Λύκειο Uxbridge, με τη διεύθυνση του σχολείου να ενημερώνει επίσημα τους γονείς και το προσωπικό για την αξιολόγηση των δεδομένων. Βασική επιδίωξη των αρχών είναι να ξεκαθαρίσουν αν η συσσώρευση αυτών των περιστατικών αποτελεί μια τραγική σύμπτωση ή αν οφείλεται σε κάποια συγκεκριμένη αιτία που απαιτεί βαθύτερη εξέταση.

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Σε σχετική επιστολή προς τις οικογένειες των μαθητών και τους εργαζομένους, ο διευθυντής της σχολικής περιφέρειας, Ντέιβιντ Λιούνγκμπεργκ, και ο διευθυντής του λυκείου, Μάικλ Ρούμπιν, έκαναν λόγο για μια ιδιαίτερα «ανησυχητική» κατάσταση.

Οι ίδιοι επιβεβαίωσαν ότι τα τελευταία χρόνια αρκετές καθηγήτριες έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού ή προκαρκινικές αλλοιώσεις, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο οριστικό συμπέρασμα.

Όπως ανέφεραν, αρκετές γυναίκες εκπαιδευτικοί έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού ή προκαρκινικές παθήσεις τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, υπογράμμισαν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί εάν οι περιπτώσεις συνδέονται μεταξύ τους.

Για τον λόγο αυτό, οι σχολικές αρχές ήρθαν σε επαφή με το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας της Μασαχουσέτης και το τοπικό Συμβούλιο Υγείας. Στην έρευνα συμμετέχει ομάδα ειδικών που αποτελείται από επιδημιολόγους, περιβαλλοντολόγους και επιστήμονες δημόσιας υγείας.

Έλεγχοι και εξετάσεις

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, η Μονάδα Εσωτερικής Ποιότητας Αέρα του Υπουργείου Δημόσιας Υγείας θα πραγματοποιήσει εκτεταμένους ελέγχους στο σχολικό κτίριο.

Οι εξετάσεις θα περιλαμβάνουν μετρήσεις για το μονοξείδιο του άνθρακα, τα επίπεδα υγρασίας, τη θερμοκρασία, τον αερισμό των χώρων, καθώς και άλλες οργανικές ενώσεις που ενδέχεται να επηρεάζουν την ποιότητα του αέρα.

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Παράλληλα, θα ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, τα συστήματα θέρμανσης και εξαερισμού, αλλά και η ιστορία χρήσης του οικοπέδου πάνω στο οποίο κατασκευάστηκε το σχολείο.

Multiple Teachers Were Diagnosed with Breast Cancer at the Same High School — Now Officials Have Launched an Environmental Investigation https://t.co/Dh7p3YJwDp — People (@people) June 3, 2026

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις των αρχών, το πόσιμο νερό έχει ήδη αποκλειστεί ως πιθανή πηγή κινδύνου, έπειτα από σχετικούς ελέγχους στο δίκτυο ύδρευσης.

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Παρά την ανησυχία που έχει προκληθεί, οι υγειονομικές αρχές τονίζουν ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία που να υποδεικνύουν άμεσο κίνδυνο για τους μαθητές ή τους εργαζομένους του σχολείου.

«Δεν υπάρχουν ενδείξεις άμεσου κινδύνου στο κτίριο και δεν υπάρχει λόγος να περιοριστεί η πρόσβαση ή η χρήση των εγκαταστάσεων αυτή τη στιγμή», αναφέρεται στην επίσημη ενημέρωση προς τους γονείς.

Οι ειδικοί έχουν ήδη έρθει σε επαφή με τις εκπαιδευτικούς που επηρεάστηκαν και εξετάζουν παράγοντες όπως η ηλικία τους, το προσωπικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό, καθώς και τα χαρακτηριστικά κάθε διάγνωσης, προκειμένου να εντοπίσουν τυχόν κοινά στοιχεία.

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