Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η πνευμονία παραμένει μία σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία, καθώς το 2023 καταγράφηκαν στην Ελλάδα 6.630 θάνατοι από πνευμονία και άλλες οξείες λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού.

Η ασθένεια προκαλεί φλεγμονή στις κυψελίδες των πνευμόνων, δυσχεραίνοντας την αναπνοή και απαιτώντας συχνά ιατρική παρέμβαση, ειδικά σε ηλικιωμένους και άτομα με χρόνια νοσήματα.

Η έγκαιρη διάγνωση και ο εμβολιασμός αποτελούν τα σημαντικότερα εργαλεία πρόληψης, καθώς η αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών συμβάλλει στη μικροβιακή αντοχή χωρίς να είναι πάντα αποτελεσματική.

Η προστασία των ευάλωτων ομάδων από αναπνευστικές λοιμώξεις απαιτεί συστηματική ενημέρωση, ορθολογική θεραπεία και αποφυγή παραγόντων κινδύνου, όπως το κάπνισμα και η ατμοσφαιρική ρύπανση.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μία ασθένεια που πολλοί εξακολουθούν να θεωρούν συνηθισμένη μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε λίγες ημέρες σε σοβαρή απειλή για την ανθρώπινη ζωή. Η πνευμονία παραμένει μία από τις σημαντικότερες αιτίες θανάτου από λοιμώξεις διεθνώς, παρά την πρόοδο της ιατρικής, τη χρήση αντιβιοτικών και την ανάπτυξη αποτελεσματικών εμβολίων.

Η 12η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά της Πνευμονίας, είναι μία ευκαιρία να αναδειχθεί ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας που συχνά υποτιμάται.

Advertisement

Advertisement

Και στην Ελλάδα τα στοιχεία προκαλούν προβληματισμό.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, το 2023 καταγράφηκαν 6.630 θάνατοι στην ευρύτερη κατηγορία της πνευμονίας και των άλλων οξέων λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος.

Πρόκειται για έναν αριθμό που αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε περισσότερους από 18 θανάτους την ημέρα.

Χρειάζεται, ωστόσο, μία σημαντική διευκρίνιση: οι 6.630 θάνατοι δεν αφορούν αποκλειστικά την πνευμονία, αλλά τη συγκεκριμένη ευρύτερη διαγνωστική κατηγορία της ΕΛΣΤΑΤ.

Το γεγονός αυτό δεν μειώνει τη σημασία των αριθμών. Αντίθετα, αναδεικνύει πόσο σοβαρές μπορεί να αποδειχθούν οι λοιμώξεις του αναπνευστικού, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους και τους ανθρώπους με χρόνια νοσήματα.

Τι είναι η πνευμονία και τι συμβαίνει στους πνεύμονες

Advertisement

Η πνευμονία είναι λοίμωξη που προκαλεί φλεγμονή στις κυψελίδες των πνευμόνων, δηλαδή στους μικροσκοπικούς αεροφόρους σάκους όπου πραγματοποιείται η ανταλλαγή οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα.

Όταν αναπτύσσεται η λοίμωξη, οι κυψελίδες μπορεί να γεμίσουν με υγρό και φλεγμονώδες υλικό.

Αυτό δυσκολεύει τη μεταφορά οξυγόνου στο αίμα και μπορεί να προκαλέσει αναπνευστική ανεπάρκεια.

Advertisement

Η πνευμονία μπορεί να προκληθεί από βακτήρια, ιούς και, σπανιότερα, μύκητες.

Μεταξύ των συχνών βακτηριακών αιτίων βρίσκεται ο πνευμονιόκοκκος, ενώ στους ιούς περιλαμβάνονται ο ιός της γρίπης, ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός, γνωστός ως RSV, και ο SARS-CoV-2.

Η βαρύτητα της νόσου εξαρτάται από τον μικροοργανισμό, την ηλικία, τη γενική κατάσταση της υγείας και την έγκαιρη αντιμετώπιση.

Advertisement

Τα ελληνικά στοιχεία: 6.630 θάνατοι το 2023

Η εξέλιξη των θανάτων στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη σχετική κατηγορία της ΕΛΣΤΑΤ, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Το 2018 καταγράφηκαν 6.145 θάνατοι από πνευμονία και άλλες οξείες λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού.

Advertisement

Το 2019 ο αριθμός αυξήθηκε στους 6.608.

Advertisement

Το 2020 περιορίστηκε στους 6.038.

Το 2021 καταγράφηκαν 6.188 θάνατοι.

Το 2022 ο αριθμός έφτασε τους 6.501 και το 2023 τους 6.630.

Advertisement

Αυτό σημαίνει ότι μεταξύ 2018 και 2023 σημειώθηκε αύξηση περίπου 7,9%.

Το 2023, από τους συνολικά 128.097 θανάτους που καταγράφηκαν στη χώρα, περίπου το 5,2% αποδόθηκε σε αυτή την ευρύτερη κατηγορία αναπνευστικών λοιμώξεων.

Η σύγκριση πρέπει να γίνεται με προσοχή, καθώς τα στοιχεία αφορούν καταγεγραμμένες υποκείμενες αιτίες θανάτου και δεν αποτυπώνουν όλες τις περιπτώσεις στις οποίες η πνευμονία συνέβαλε στην επιδείνωση της υγείας.

Τι δείχνει η σύγκριση με την Ευρώπη

Η Eurostat δημοσιεύει ξεχωριστά στοιχεία θνησιμότητας ειδικά για την πνευμονία, χρησιμοποιώντας ηλικιακά προτυποποιημένους δείκτες.

Για την Ελλάδα, ο σχετικός δείκτης το 2023 ήταν περίπου 8,57 θάνατοι ανά 100.000 κατοίκους.

Το 2022 ήταν 8,04.

Οι αριθμοί αυτοί δεν πρέπει να συγχέονται με τους 6.630 θανάτους της ευρύτερης κατηγορίας της ΕΛΣΤΑΤ.

Ο δείκτης της Eurostat είναι προσαρμοσμένος στην ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού και αφορά ειδικότερα την πνευμονία.

Αυτή η μεθοδολογία επιτρέπει πιο ουσιαστικές συγκρίσεις μεταξύ χωρών με διαφορετικό ποσοστό ηλικιωμένων.

Η παγκόσμια τραγωδία των παιδιών

Η πνευμονία αποτελεί ιδιαίτερα σοβαρή απειλή για τα παιδιά κάτω των πέντε ετών.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το 2019 προκάλεσε 740.180 θανάτους παιδιών αυτής της ηλικιακής ομάδας.

Αντιστοιχούσε στο 14% των συνολικών θανάτων παιδιών κάτω των πέντε ετών.

Ακόμη πιο αποκαλυπτικό είναι ότι, στην ηλικιακή ομάδα από ενός έως πέντε ετών, η πνευμονία αντιπροσώπευε περίπου το 22% των θανάτων.

Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στο 2019 και δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως απολογισμός του 2026.

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση καταγράφεται σε περιοχές όπου η πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, εμβόλια, καθαρό νερό και κατάλληλη διατροφή παραμένει περιορισμένη.

Η πνευμονία είναι μία από τις χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις ασθένειας στην οποία η κοινωνική και οικονομική ανισότητα μπορεί να καθορίσει την πιθανότητα επιβίωσης.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο στην Ελλάδα

Στη χώρα μας ιδιαίτερα ευάλωτοι είναι οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας.

Μετά τα 65 χρόνια αυξάνεται ο κίνδυνος σοβαρής πνευμονίας, ενώ η παρουσία χρόνιων νοσημάτων μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά την πρόγνωση.

Στις ομάδες αυξημένου κινδύνου περιλαμβάνονται άνθρωποι με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, καρδιακή ανεπάρκεια, σακχαρώδη διαβήτη, χρόνια νεφρική νόσο και ανοσοκαταστολή.

Αυξημένο κίνδυνο αντιμετωπίζουν επίσης τα βρέφη, οι άνθρωποι με σοβαρή εξασθένηση του ανοσοποιητικού συστήματος και όσοι έχουν δυσκολία στην κατάποση, που μπορεί να οδηγήσει σε εισρόφηση.

Η γήρανση του ελληνικού πληθυσμού καθιστά την πρόληψη των αναπνευστικών λοιμώξεων ολοένα σημαντικότερη προτεραιότητα.

Ποια συμπτώματα δεν πρέπει να αγνοούμε

Η πνευμονία μπορεί να αρχίσει με συμπτώματα που μοιάζουν με μία συνηθισμένη ίωση.

Συχνά εμφανίζονται πυρετός, βήχας, ρίγη, έντονη κόπωση, πόνος στο στήθος και δυσκολία στην αναπνοή.

Ο βήχας μπορεί να συνοδεύεται από πτύελα, αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε.

Σε ηλικιωμένους ανθρώπους η εικόνα μπορεί να είναι διαφορετική.

Ορισμένοι ασθενείς παρουσιάζουν σύγχυση, υπνηλία, απότομη εξασθένηση ή απώλεια της λειτουργικής τους αυτονομίας, ακόμη και χωρίς υψηλό πυρετό.

Στα μικρά παιδιά ανησυχητικά συμπτώματα είναι η γρήγορη αναπνοή, η δυσκολία στη σίτιση, η έντονη καταβολή και η εμφανής προσπάθεια για αναπνοή.

Η σοβαρή δύσπνοια, η κυάνωση, η έντονη σύγχυση ή η σημαντική επιδείνωση της γενικής κατάστασης απαιτούν επείγουσα ιατρική αξιολόγηση.

Πώς γίνεται η διάγνωση

Η διάγνωση βασίζεται στο ιστορικό, στην κλινική εξέταση και, όταν χρειάζεται, σε απεικονιστικό και εργαστηριακό έλεγχο.

Η ακτινογραφία θώρακος χρησιμοποιείται συχνά για την αναγνώριση πνευμονικών διηθημάτων.

Η οξυμετρία βοηθά στην εκτίμηση του οξυγόνου στο αίμα.

Ανάλογα με τη βαρύτητα της κατάστασης, μπορεί να απαιτηθούν εξετάσεις αίματος, μικροβιολογικές καλλιέργειες ή ειδικές μοριακές εξετάσεις.

Η έγκαιρη διάγνωση έχει ιδιαίτερη σημασία για τους ηλικιωμένους και τους ασθενείς με χρόνια προβλήματα υγείας.

Τα αντιβιοτικά δεν είναι πάντοτε η λύση

Ένα συχνό λάθος είναι η αντίληψη ότι κάθε πνευμονία χρειάζεται αντιβιοτικά.

Τα αντιβιοτικά αποτελούν βασικό θεραπευτικό μέσο για τις βακτηριακές πνευμονίες.

Δεν είναι όμως αποτελεσματικά απέναντι στους ιούς.

Η επιλογή θεραπείας εξαρτάται από την πιθανή αιτία, τη βαρύτητα της λοίμωξης, την ηλικία και τα συνοδά νοσήματα.

Σε σοβαρές περιπτώσεις απαιτείται νοσηλεία, χορήγηση οξυγόνου και, ορισμένες φορές, υποστήριξη σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Η αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών συμβάλλει στη μικροβιακή αντοχή, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα δημόσιας υγείας.

Γι’ αυτό η θεραπεία πρέπει να καθορίζεται από γιατρό και όχι από αυτοδιάγνωση.

Ο εμβολιασμός μπορεί να προλάβει σοβαρές επιπλοκές

Η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο όπλο απέναντι στις σοβαρές αναπνευστικές λοιμώξεις.

Στην Ελλάδα το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών περιλαμβάνει εμβολιασμό κατά του πνευμονιοκόκκου για συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες και άτομα με παράγοντες κινδύνου.

Οι συστάσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία, το ιστορικό προηγούμενων εμβολιασμών και τα υποκείμενα νοσήματα.

Επιπλέον, ο εμβολιασμός κατά της γρίπης και της COVID-19, σύμφωνα με τις ισχύουσες συστάσεις, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών από τις αντίστοιχες λοιμώξεις.

Υπάρχουν επίσης μέτρα πρόληψης έναντι του RSV για επιλεγμένες ομάδες.

Κανένα εμβόλιο δεν προλαμβάνει όλες τις μορφές πνευμονίας.

Ωστόσο, ο κατάλληλος εμβολιασμός μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο συγκεκριμένων λοιμώξεων και των σοβαρών συνεπειών τους.

Ο προσωπικός γιατρός ή ο θεράπων ιατρός είναι ο κατάλληλος για να καθορίσει ποια εμβόλια χρειάζεται κάθε άνθρωπος.

Το κάπνισμα και η ατμοσφαιρική ρύπανση

Το κάπνισμα αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για λοιμώξεις του αναπνευστικού.

Ο καπνός βλάπτει τους φυσικούς μηχανισμούς άμυνας των αεραγωγών και δυσκολεύει την απομάκρυνση μικροοργανισμών.

Η χρόνια έκθεση σε ατμοσφαιρικούς ρύπους επιβαρύνει επίσης την αναπνευστική υγεία.

Στην Ελλάδα, όπου η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί πρόβλημα σε μεγάλα αστικά κέντρα και όπου οι δασικές πυρκαγιές μπορούν να προκαλέσουν έντονη επιβάρυνση του αέρα, η προστασία των ευάλωτων πληθυσμών αποκτά πρόσθετη σημασία.

Η διακοπή του καπνίσματος, η καλή υγιεινή των χεριών, ο επαρκής αερισμός και η αποφυγή έκθεσης σε αναπνευστικούς παθογόνους παράγοντες μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη.

Πνευμονία και χειμώνας: Γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος

Κατά τους ψυχρότερους μήνες παρατηρείται αυξημένη κυκλοφορία αρκετών αναπνευστικών ιών.

Ο συγχρωτισμός σε κλειστούς χώρους διευκολύνει τη μετάδοσή τους.

Παράλληλα, μία αρχική ιογενής λοίμωξη μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να ακολουθηθεί από δευτερογενή βακτηριακή πνευμονία.

Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι γιατροί επιμένουν στην πρόληψη πριν από την κορύφωση της χειμερινής περιόδου.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι ηλικιωμένοι που ζουν μόνοι, καθώς η επιδείνωση της υγείας τους μπορεί να μην γίνει εγκαίρως αντιληπτή.

Η ελληνική πρόκληση: Πρόληψη πριν από τη νοσηλεία

Η Ελλάδα διαθέτει έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά η αντιμετώπιση της πνευμονίας δεν μπορεί να περιορίζεται στις νοσοκομειακές κλίνες.

Χρειάζεται συστηματική ενημέρωση για τον εμβολιασμό, έγκαιρη πρόσβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και καλύτερη προστασία των ευάλωτων ανθρώπων.

Χρειάζεται επίσης παρακολούθηση της μικροβιακής αντοχής και ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών.

Τα ελληνικά στοιχεία των 6.630 θανάτων από πνευμονία και άλλες οξείες λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού το 2023 δείχνουν ότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο συχνά αντιλαμβανόμαστε.

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Πνευμονίας δεν είναι απλώς μία ακόμη επέτειος στο ημερολόγιο.

Είναι μία υπενθύμιση ότι η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή θεραπεία μπορούν να σώσουν ανθρώπινες ζωές.

Και ότι μία λοίμωξη που για έναν υγιή νέο άνθρωπο μπορεί να αντιμετωπιστεί σχετικά εύκολα, για έναν ηλικιωμένο ή έναν ευάλωτο ασθενή μπορεί να αποδειχθεί μοιραία.

SEO ΤΙΤΛΟΣ: Πνευμονία: 6.630 θάνατοι στην Ελλάδα – Συμπτώματα και πρόληψη

ΠΗΓΕΣ: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Αιτίες Θανάτου 2023, Eurostat – Death due to pneumonia, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας – Pneumonia in Children, ΕΟΔΥ, Υπουργείο Υγείας – Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2025.