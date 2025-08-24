Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Αρχές για αύριο, Δευτέρα (25/8), καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος για φωτιά (κατηγορία 4) σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος για φωτιά αφορά κυρίως στα νησιά του βορείου και νοτίου Αιγαίου, καθώς και στην Κρήτη.



Advertisement

Advertisement

Οι περιοχές στο «κόκκινο» για φωτιά

Αναλυτικά, σε κατηγορία 4 εντάσσονται:

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Π.Ε. Καρπάθου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

(Π.Ε. Χίου, Π.Ε. Σάμου, Π.Ε. Ικαρίας)

Περιφέρεια Κρήτης

Επισημαίνεται ότι οι τοπικές Αρχές, δηλαδή οι Περιφέρειες και οι Δήμοι, έχουν ήδη τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών.