Σοβαρά προβλήματα με την τροφοδοσία του ηλεκτρικού ρεύματος παρουσιάστηκαν στην πόλη της Λάρισας το πρωί της Τετάρτης.

Από τις 7 το πρωί καταγράφηκαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές της πόλης, σχεδόν στο μισό αυτής. Τα προβλήματα διήρκεσαν περί τη μισή ώρα με 45 λεπτά.

Η πυροσβεστική σύμφωνα με το ρεπορτάζ του onlarissa.gr δέχθηκε συνολικά 14 κλήσεις για απεγκλωβισμούς από ασανσέρ.

Κατά πληροφορίες του onlarissa.gr από τον ΔΕΔΔΗΕ, το πρόβλημα προκλήθηκε από ένα… πουλί που ενεργοποίησε το σύστημα προστασίας στον υποσταθμό υψηλής τάσης στη συνοικία του Λειβαδακίου! Η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης άρχισε να γίνεται σταδιακά λίγο πριν τις 8 το πρωί.