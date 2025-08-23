Oι «ερυθρόλευκοι» τα βρήκαν σκούρα απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης στο άδειο λόγω τιμωρίας “Γεώργιος Καραϊσκάκης”, στην πρεμιέρα της Super League, ωστόσο η λύση ήρθε από τον πάγκο καθώς Γιουσούφ Γιαζίτσι έδωσε το προβάδισμα για τον Ολυμπιακό στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων με μια «οβίδα». Ο Ελ Κααμπί στο 90+7′ έκανε το τελικό 2-0.



Κεντρικοί αμυντικοί και στατικές φάσεις χάρισαν στον Άρη το πρώτο τρίποντο



Χάρη σε τέρματα των στόπερ του από δύο κόρνερ, ο Άρης επικράτησε 2-0 του Βόλου στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και μπήκε με το δεξί στη νέα σεζόν. Στο 65′ ο Μόντσου εκτέλεσε το κόρνερ προς το δεύτερο δοκάρι, με τον Μορόν να γυρνά την μπάλα με προβολή και τον Άλβαρο με πλασέ από κοντά να γράφει το 1-0. Δύο λεπτά αργότερα, Ο Μόντσου εκτέλεσε και πάλι το κόρνερ, αυτήν την φορά πλασαριστά προς τον Φρίντεκ, με των μπακ των γηπεδούχων να βγάζει την σέντρα και τον Φαμπιάνο με κεφαλιά να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 2-0.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 23 Αυγούστου

Άρης – Βόλος ΝΠΣ 2-0

Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης 2-0

22:00 Παναιτωλικός – Ατρόμητος

Κυριακή 24 Αυγούστου

20:15 ΑΕΚ – Πανσερραϊκός

21:00 ΠΑΟΚ – ΑΕΛ

Δευτέρα 25 Αυγούστου

19:30 Λεβαδειακός – Κηφισιά

*Δεν έχει οριστεί ακόμη το Παναθηναϊκός – ΟΦΗ