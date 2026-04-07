Οι αστυνομικές έρευνες για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά συνεχίζονται και οι αρχές έχουν στα χέρια τους σοκαριστικούς διαλόγους, στους οποίους συμμετέχουν φίλοι του δράστη της δολοφονικής επίθεσης. Τα νέα στοιχεία, που είδαν το φως της δημοσιότητας προέκυψαν από ομαδική συνομιλία στη διαδικτυακή εφαρμογή Signal, που χρησιμοποιείται συχνά για την οργάνωση εγκληματικών ενεργειών.

Καθοριστικό σημείο για την εξέλιξη των ερευνών, αλλά και για τους διαλόγους στην συνομιλία ήταν η αναφορά του 23χρονου δράστη, που ισχυριζόταν πως μετά από τη συμπλοκή οι αντίπαλοι οπαδοί του απέσπασαν τα κλειδιά του οχήματος του. Η πληροφορία αυτή, κινητοποίησε τους φίλους του, οι οποίοι προσέγγισαν το σημείο της τραγωδίας.

Ο ένας από τους δύο συνελήφθη, καθώς είχε στην κατοχή του μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών. Οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Αστυνομικό Τμήμα Καλαμαριάς. Εκεί, αφού οι αστυνομικοί απέσπασαν το κινητό ενός από τους δύο νεαρούς, διαπιστώθηκε πως είχαν συνομιλήσει με τον δράστη πριν φτάσουν στο σημείο της δολοφονίας.

Τα συγκεκριμένα δεδομένα προήλθαν από ομαδικό chat στην εφαρμογή Signal. Το περιεχόμενο της ομαδικής συνομιλίας προκάλεσε αποτροπιασμό στους αστυνομικούς. Στη συνομιλία συμμετείχαν τουλάχιστον τέσσερα άτομα, τα οποία, πριν ακόμη γίνει αντιληπτό ότι ο Κλεομένης είχε χάσει τη ζωή του, φέρονται να συζητούσαν πιθανά αντίποινα. Οι ενέργειες αυτές παρουσιάζονταν ως «απάντηση» στον ξυλοδαρμό που, σύμφωνα με τους ίδιους, είχε υποστεί ο 23χρονος.

Ένας από τους συμμετέχοντες φαίνεται να καθοδηγεί τον δράστη, προτρέποντάς τον να ξεφορτωθεί το κινητό του τηλέφωνο, προκειμένου να δυσχεράνει τον εντοπισμό του από τις Αρχές. Την ίδια στιγμή, στη συνομιλία διατυπώνεται και ο ισχυρισμός ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο «αυτοάμυνας».

Καθώς οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. εντείνονταν, ένας από τους οπαδούς του Άρη που συμμετείχαν στο chat, αντιλαμβανόμενος την πίεση των Αρχών για τον εντοπισμό του 23χρονου, προέτρεψε τους υπόλοιπους να αποχωρήσουν άμεσα από την ομαδική συνομιλία.

Οι διάλογοι που έχουν καταγραφεί προκαλούν αποτροπιασμό. Οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς για τον Κλεομένη, ενώ σε ορισμένα σημεία εκφράζουν ακόμη και ευχές για τον θάνατό του.

Οι σοκαριστικοί διάλογοι των οπαδών του Άρη μετά τη δολοφονία του Κλεομένη

Χτύπησαν τον (σ.σ. αναφέρει το όνομα του 23χρονου)

Κάτω από το σπίτι του

Πωω

Είχες δίκιο μάλλον δικέ μ

Τον χτύπησαν πολύ;

Πάμε να δούμε

Πωω

Του πήρανε τα κλειδιά

Και βίντεο

Τον έβγαλαν

Πόσα άτομα;

Λογικό

5

Έβγαλε κανέναν; Τυχαία ή τον περίμεναν

Είναι πολύ ανοιγμένος μάγκες

Τρ φτάνουμε

Πάμε στο… (σ.σ. αναφέρει σημείο)

Να το γκρεμίσουμε

Που να έρθω;

Το θέμα είναι να χτυπηθεί κάποιος, όχι τα τζάμια

Ήρεμα

Θέλετε να με ακούσετε ή όχι

Αυτό πείτε μόνο

Ξέρω ακριβώς τι να κάνουμε

Ηχητικό μήνυμα που έλεγε: «Μάγκες ο… έσφαξε έναν και ήρθαν το ασθενοφόρο, τώρα σκάσανε οι μπάτσοι, φύγαμε εμείς γίνεται της πουτ… εδώ, τον άλλον τον έσφαξε πάρα πολύ»

Έσφαξε Τούρκο

Ναι

Τον γ… μάγκες

Μια χαρά άρα

Μακάρι να πεθάνει

Τυχαία πίναν καφέ από κάτω

Εκεί δεν μένει και ο…;

Τόσο νωρίς ρ μλκ όμως;

Τι φάση

Γι’ αυτό το λέω ρ φίλε

Αλλά ντάξει αποκλείεται

Δεν μένει εκεί ο… πλέον

Τελικά τι φάση πήγανε; Πολύ τον βάρεσαν;

Ε έφαγε αρκετές δεν τον είδα καλά

Γάμ… τα

Παντού ανοιγμένος είναι, τον είδα εγώ

Τον έσπασαν

Καλά

Man πολύ ανοιγμένος

Τι θα κάνουμε;

Που είστε;

Φουλ αίματα bro όλο το πρόσωπο

Που είστε

Εμείς κάτω από το σπίτι του, προσέχουμε το αμάξι

Λογικά ο (σ.σ. αναφέρει το όνομα του 23χρονου) θέλει ράμματα, σίγουρα

Πείτε του να πετάξει το κινητό του

Ε θα κάνει ράμματα φρύδι και κεφάλι πίσω

Μαζί του είσαι

Δεν ξέρω που

Νόμιζε ότι πήγαν να τον κλέψουν

Αυτοάμυνα

Μάγκες δώστε κανένα μηχανάκι

Θα μαζευτούμε;

Μάγκες έχει γίνει μαλ… τέζα ήταν ο Τούρκος έφυγε με ασθενοφόρο

Πωωωω

Βγείτε όλοι από την ομαδική

Βγείτε όλοι.