Οι γκολάρες των Λορέν Μορόν και Ούρος Ράτσιτς στο πρώτο ημίχρονο ήταν υπέραρκετες για να πάρει ο Άρης το χρυσό εισιτήριο για τη φάση των «8» του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Οι «κίτρινοι» καθάρισαν με ευκολία και άνεση τον Παναιτωλικό (2-0) και έκλεισαν θέση για τις καλύτερες “8” ομάδες του κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα αντιμετωπίσουν τον Παναθηναϊκό.

Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ δείχνει σιγά σιγά να βρίσκει τα πατήματα της, με τον Ισπανό τεχνικό να δέχεται και την έμπρακτη υποστήριξη από τους ποδοσφαιριστές του, καθώς μετά το τέρμα του Λορέν Μορόν Στο 30ο λεπτό, όλοι παίκτες πήγαν να πανηγυρίσουν μαζί με τον προπονητή τους στηρίζοντας τον μετά το κακό αγωνιστικό φεγγάρι που πέρασε ο σύλλογος.

Advertisement

Advertisement

Ο Άρης ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος από τα πρώτα κιόλας λεπτά. Μόλις στο 6ο λεπτό οι κίτρινοι απείλησαν με καρφωτή κεφαλιά του Φαμπιάνο και απόκρουση του Ζίβκοβιτς. Οι γηπεδούχοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων και στο 30′ κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα.

Ο Μισεουί έβγαλε σέντρα από τα αριστερά και ο Μορόν πετάχτηκε στο ύψος του πέναλτι, για να πιάσει εξαιρετική γυριστή κεφαλιά και να στείλει τη μπάλα συστημένη στο δεξί παραθυράκι της εστίας του Ζίβκοβιτς. Μάλιστα, όλοι οι παίκτες του Άρη έτρεξαν προς τον πάγκο και πανηγύρισαν το γκολ του Ισπανού φορ μαζί με τον Μανόλο Χιμένεθ.

Στο 44ο λεπτό έγινε και το 2-0. Ο Ράτσιτς έκανε το σουτ με το δεξί εκτός περιοχής, με την μπάλα να καταλήγει στην αριστερή γωνία του τερματοφύλακα του Παναιτωλικού. Η πρώτη τελική του Παναιτωλικού ήρθε στο φινάλε των καθυστερήσεων τουη πρώτου μέρους, με το σουτ του Άλεξιτς να αποκρούεται από τον Αθανασιάδη.

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός ήταν χαμηλότερος. Στο 62ο λεπτό, ο Ματσάν πάτησε στην περιοχή από τα αριστερά, έκανε το αδύναμο πλασέ υπό πίεση, με τον Αθανασιάδη να διώχνει.

Με την είσοδο του ο Καντεβέρε έφτασε κοντά στο γκολ. Στο 71ο λεπτό πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα να χτυπάει στο οριζόντιο δοκάρι και να φεύγει άουτ. Στο 77′ έπειτα από γύρισμα του Ντούντου από τα δεξιά, ο Καντεβέρε δεν κατάφερε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα, ενώ στη συνέχεια ο Παναγίδης αστόχησε.

Ο Παναιτωλικός θα μπορούσε να μπει στο παιχνίδι στο 84′. Ο Ματσάν έφυγε στην πλάτη της άμυνας του Άρη, πάτησε στην περιοχή από τα αριστερά, πλάσαρε, όμως άστοχα.

ΑΡΗΣ: Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Φαντιγκά, Μόντσου, Ράτσιτς (80′ Γκνίνγκ), Πέρεθ (70′ Ντούντου), Παναγίδης (80′ Χαρούπας), Μισεουί (46′ Γιένσεν), Μορόν (63′ Καντεβέρε)

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Ζίβκοβιτς, Μαυρίας (85′ Γκράναθ), Σιέλης, Γκαρθία, Μανρίκε, Κόγιτς, Σατσιάς (72′ Εστέμπαν), Νικολάου (46′ Μπρέγκου), Ματσάν (85′ Σμυρλής), Μίχαλακ (46′ Ενκολόλο), Άλεξιτς