Credits: Onprevezanews- Στιγμιότυπο από την καταστροφική φωτιά σε beach bar στην Πρέβεζα

Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου (30/9) σε γνωστό beach bar στην παραλία του Μονολιθίου στην Πρέβεζα.

Οι φλόγες τύλιξαν γρήγορα την επιχείρηση, η οποία καταστράφηκε ολοσχερώς, παρά τις μεγάλες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Λουόμενοι που απολάμβαναν το πρωινό μπάνιο τους αντίκρισαν τις φλόγες και ειδοποίησαν την Πυροσβεστική. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, από την πυρκαγιά δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο οι ζημιές που προκλήθηκαν στο δημοφιλές beach bar είναι τεράστιες και η Πυροσβεστική διερευνά ήδη τα αίτια που την προκάλεσαν.

Πηγή: Onprevezanews