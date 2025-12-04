Μεγάλη προσοχή συνιστούν οι μετεωρολόγοι για τις επόμενες ώρες, αφού σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς, τις επόμενες ώρες αναμένονται διαδοχικές διελεύσεις καταιγίδων από τα νότια τμήματα του Ιονίου και του Λιβυκού μέσω του Μυρτώου Πελάγους προς τα βόρεια – βορειοανατολικά.

«Από τα μεσάνυχτα και μετά το μέγιστο των βροχοπτώσεων», σημειώνει.

Διαδοχικές διελεύσεις καταιγίδων από τα νότια τμήματα του Ιονίου και του Λιβυκού μέσω του Μυρτώου Πελάγους κινούνται προς τα Β-ΒΑ .

Η κακοκαιρία Byron θα «χτυπήσει» αύριο (05/12) μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στην κεντρική Μακεδονία,

στη Θεσσαλία και τις Σποράδες,

στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα,

στις Κυκλάδες και την Κρήτη μέχρι το μεσημέρι,

στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα) και την Εύβοια μέχρι το μεσημέρι,

στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες.



