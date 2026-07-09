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Οι ασθενείς εγκατέλειψαν τα δωμάτιά τους λόγω της πυκνής καπνού που κάλυψε τον διάδρομο, ενώ πραγματοποιήθηκε προληπτική εκκένωση ολόκληρης της κλινικής.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν είκοσι οκτώ πυροσβέστες με επτά οχήματα, καταφέρνοντας να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Οι ασθενείς που απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από τον χώρο άρχισαν σταδιακά να επιστρέφουν στα δωμάτιά τους μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης.

Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την έναρξη της πυρκαγιάς στο συγκεκριμένο δωμάτιο της νοσηλευτικής μονάδας παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς εκδηλώθηκε φωτιά στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο στο Μαρούσι, που ευτυχώς κατασβέστήκε άμεσα.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις πέντε τα ξημερώματα ασθενείς ενημερώθηκαν για καπνούς που έβγαιναν από δωμάτιο της Πρώτης Παθολογικής Κλινικής του νοσοκομείου και ζητήθηκε η προληπτιή εκκένωση.

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Μία από τις ασθενείς που νοσηλευόταν στο δωμάτιο «6» περιέγραψε στην κάμερα του ΕΡΤnews και τον Κώστα Στάμου τις δραματικές στιγμές της εκκένωσης, τονίζοντας ότι όλα εξελίχθηκαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Όπως ανέφερε η Μαρία, εκείνη την ώρα ήταν ήδη ξύπνια λόγω υψηλού πυρετού, όταν άκουσε μια νοσηλεύτρια να φωνάζει πανικόβλητη ότι είχε ξεσπάσει φωτιά. «Συνέβη γύρω στις 5 η ώρα το ξημέρωμα. Ακούσαμε μια νοσηλεύτρια να είναι σε πανικό και να φωνάζει “φωτιά”», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια περιέγραψε ότι μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ο διάδρομος είχε γεμίσει πυκνό καπνό, δυσκολεύοντας την ορατότητα και προκαλώντας πανικό στους νοσηλευόμενους. «Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει ο διάδρομος πάρα πολύ καπνό και δεν μπορούσες να δεις τίποτα», ανέφερε, εξηγώντας ότι οι ασθενείς εγκατέλειψαν άρον-άρον τα δωμάτιά τους χωρίς να προλάβουν να πάρουν τα προσωπικά τους αντικείμενα. «Δεν πήραμε ούτε τα πράγματά μας, μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Εγώ έφυγα με τον ορό μου ουσιαστικά», είπε.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, οι πρώτοι που κατάφεραν να βγουν στον προαύλιο χώρο ήταν μόλις τέσσερις γυναίκες: η ίδια, η μητέρα της που τη συνόδευε, μία ηλικιωμένη ασθενής και η συγκάτοικός της. Όπως υποστήριξε, εκείνες οι ίδιες κινητοποιήθηκαν αμέσως, χωρίς να δεχθούν βοήθεια κατά την έξοδό τους. «Δεν μας βοήθησε κάποιος. Η μητέρα μου μού είπε “σήκω να φύγουμε” γιατί είχε πάρει φωτιά και η νοσηλεύτρια φώναζε», είπε, προσθέτοντας ότι πολλοί ασθενείς πιθανότατα κοιμόντουσαν ακόμη εκείνη την ώρα.

Η μάρτυρας έκανε λόγο για εικόνες πανικού, σημειώνοντας ότι πολλοί ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρίες και ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας αδυνατούσαν να μετακινηθούν μόνοι τους. Όπως είπε, οι ίδιοι οι ασθενείς φώναζαν «φωτιά» προσπαθώντας να ειδοποιήσουν όσους βρίσκονταν στους θαλάμους, ενώ κατευθύνονταν προς την έξοδο.

Παρά τον έντονο καπνό, η ίδια εξήγησε ότι κατάφεραν να διαφύγουν επειδή η φωτιά βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο και πρόλαβαν να κινηθούν πριν εξαπλωθεί ο καπνός στον διάδρομο. «Ήμασταν από τους πρώτους που βγήκαμε. Ευτυχώς ξέραμε τη διαδρομή», ανέφερε.

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Αναφερόμενη στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, είπε ότι, σύμφωνα με όσα γνώριζε, στο δωμάτιο το οποίο είναι το «10» νοσηλεύονταν τρία άτομα και πως η εστία φαίνεται να ξεκίνησε από το μεσαίο κρεβάτι. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα. «Δεν γνωρίζουμε τον λόγο που ξεκίνησε η φωτιά», σημείωσε.

Η ίδια πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή οι ασθενείς, υπήρξαν ζημιές σε θαλάμους, ωστόσο όλοι οι νοσηλευόμενοι διασώθηκαν. «Μας είπαν ότι έχουν καεί δωμάτια, αλλά οι ασθενείς, δόξα τω Θεώ, έχουν σωθεί», κατέληξε

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#Πυρκαγιά σε κτήριο υγείας και πρόνοιας, στο #Μαρούσι Αττικής. Επιχειρούν 28 #πυροσβέστες με 7 οχήματα, ειδικό κλιμακοφόρο και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 9, 2026

Στο σημείο έσπευσαν 28 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

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Οι πυροσβέστες κατάφεραν και έσβησαν αμέσως τη φωτιά.

Το προσωπικό του νοσοκομείου εκκένωσε προληπτικά όλες τις κλινικές. Ευτυχώς δεν προκλήθηκε κανένας τραυματισμός, όλα πήγα καλά και οι ασθενείς επιστρέφουν σιγά – σιγά στα δωμάτια τους.

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