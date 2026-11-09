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Μια επίσκεψη στην Protergia μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για 10.000€. Το Protergia Win More In Store επιστρέφει μετά τη θερμή ανταπόκριση στον πρώτο κύκλο του, με ένα άμεσο δώρο για τους συμμετέχοντες και ένα χρηματικό έπαθλο για έναν νικητή της πανελλαδικής κλήρωσης. Η πρόσκληση απευθύνεται και στους καταναλωτές στο Ηράκλειο, που μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τις ενεργειακές λύσεις της Protergia και να διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο.

Αφετηρία για τη συμμετοχή είναι ένας λογαριασμός ρεύματος ή φυσικού αερίου από άλλον πάροχο: οι ενδιαφερόμενοι τον φέρνουν σε ένα κατάστημα Protergia και κάνουν το πρώτο βήμα για την κλήρωση.

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Η ενέργεια πραγματοποιείται στα 85 καταστήματα Protergia σε όλη την Ελλάδα και διαρκεί έως και τις 7 Ιανουαρίου 2027. Μπορούν να συμμετάσχουν και πελάτες Protergia που διατηρούν κάποια άλλη παροχή σε διαφορετικό πάροχο.

Η διαδικασία συμμετοχής είναι απλή: οι επισκέπτες προσκομίζουν τον λογαριασμό τους και συμπληρώνουν μια σύντομη φόρμα με τα στοιχεία τους. Με τη συμμετοχή τους λαμβάνουν ένα άμεσο δώρο και μπαίνουν αυτόματα στην κλήρωση για το χρηματικό έπαθλο των 10.000€, που θα κερδίσει ένας νικητής σε πανελλαδικό επίπεδο, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού.

Πέρα από την ευκαιρία επιβράβευσης, η επίσκεψη προσφέρει τη δυνατότητα για προσωπική ενημέρωση με βάση τις ανάγκες κάθε καταναλωτή. Οι άνθρωποι της Protergia παρουσιάζουν τις διαθέσιμες επιλογές για ρεύμα και φυσικό αέριο, για το σπίτι ή την επιχείρηση, βοηθώντας τους επισκέπτες να γνωρίσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ταιριάζουν στο προφίλ κατανάλωσής τους.

Με το Win More In Store, η Protergia δίνει έναν ακόμη λόγο στους καταναλωτές να γνωρίσουν το δίκτυο καταστημάτων της, συνδυάζοντας την άμεση εξυπηρέτηση και την εξειδικευμένη ενημέρωση με δώρα και ευκαιρίες επιβράβευσης. Μια πρόσκληση να δουν από κοντά τις επιλογές τους για την ενέργεια — στη δική τους περιοχή.

Ηράκλειο: Έβανς 73

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, επισκεφθείτε ένα κατάστημα Protergia, το www.protergia.gr ή καλέστε στο 18311.