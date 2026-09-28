Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών εξέφρασε έντονη ανησυχία για τη μείωση των εγγραφών φοιτητών, η οποία αποδίδεται στο υψηλό κόστος διαβίωσης και την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.

Το φαινόμενο επηρεάζει ακόμη και δημοφιλή τμήματα, ενώ η δημογραφική συρρίκνωση αναμένεται να μειώσει δραματικά τον αριθμό των εισακτέων έως το 2040.

Μπούρας πρότεινε την αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη και πιθανές συγχωνεύσεις τμημάτων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι προκλήσεις των επόμενων ετών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προωθεί τη διεθνοποίηση των σπουδών με ξενόγλωσσα προγράμματα και εφαρμόζει δράσεις για την ενίσχυση της προσβασιμότητας των φοιτητών με αναπηρίες.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Την ανησυχία του για τη μείωση των φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια εξέφρασε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, μιλώντας στο ΕΡΤnews, επισημαίνοντας ότι περίπου 400 επιτυχόντες δεν ολοκλήρωσαν φέτος τη διαδικασία εγγραφής τους.

Όπως ανέφερε, πίσω από το φαινόμενο βρίσκονται πολλαπλοί παράγοντες, με σημαντικότερους τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες, το αυξημένο κόστος στέγασης και μετακίνησης, αλλά και την παρουσία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Οι μη εγγραφές, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν αφορούν αποκλειστικά τμήματα με χαμηλή ζήτηση, καθώς καταγράφηκαν απώλειες ακόμη και στην Ιατρική, όπου εννέα επιτυχόντες δεν εγγράφηκαν, αλλά και σε δημοφιλή τμήματα Πολυτεχνείου.

Advertisement

Advertisement

Ο Πρύτανης προειδοποίησε παράλληλα ότι το πρόβλημα αναμένεται να γίνει εντονότερο τα επόμενα χρόνια, εξαιτίας της δημογραφικής συρρίκνωσης της χώρας.

Όπως εξήγησε, σήμερα τα ελληνικά πανεπιστήμια διαθέτουν περίπου 70.000 θέσεις, ενώ οι νέοι εισακτέοι ανέρχονται σε περίπου 60.000. Με βάση τις εκτιμήσεις του, έως το 2040 ο αριθμός των νέων φοιτητών θα μπορούσε να μειωθεί στις 30.000-32.000, για περίπου τον ίδιο αριθμό διαθέσιμων θέσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μπούρας υποστήριξε την ανάγκη αναδιάρθρωσης του ακαδημαϊκού χάρτη, χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο συγχωνεύσεων μεταξύ πανεπιστημίων ή τμημάτων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προσπάθειες του Πανεπιστημίου Πατρών να ενισχύσει τη διεθνή του παρουσία, μέσω νέων ξενόγλωσσων προγραμμάτων και συνεργασιών με ιδρύματα του εξωτερικού, με στόχο την προσέλκυση περισσότερων φοιτητών από άλλες χώρες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της φοιτητικής στέγης, σημειώνοντας ότι οι τιμές των ενοικίων εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα υψηλές. Όπως διευκρίνισε, οι φοιτητές που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια θα εξυπηρετηθούν από τις διαθέσιμες εστίες, ενώ μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες το πανεπιστήμιο εξακολουθεί να παρέχει δωρεάν σίτιση.

Τέλος, ο Πρύτανης αναφέρθηκε στις δράσεις του Πανεπιστημίου Πατρών για την ενίσχυση της προσβασιμότητας, επισημαίνοντας ότι ειδικό όχημα μεταφέρει καθημερινά φοιτητές με κινητικές, οπτικές ή ακουστικές δυσκολίες προς και από τις εγκαταστάσεις του ιδρύματος. Όπως τόνισε, πρόκειται για μέρος της προσπάθειας δημιουργίας ενός πανεπιστημίου χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.