Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης παραχώρησε μια ειλικρινή και ουσιαστική συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», το πρωί του Σαββάτου (31/01), μιλώντας για τη μακροχρόνια συνεργασία του με τον Σωτήρη Τσαφούλια, το «Ριφιφί», την τέχνη, αλλά και τη στάση ζωής που έχει υιοθετήσει απέναντι στα λάθη – τα δικά του και των άλλων.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε με θερμά λόγια στον Σωτήρη Τσαφούλια, τον οποίο χαρακτήρισε «γούρι» του, υπογραμμίζοντας πως έχουν συνδημιουργήσει πολλές επιτυχημένες θεατρικές και τηλεοπτικές δουλειές. Όπως είπε, η συνεργασία τους βασίζεται σε βαθιά κατανόηση και κοινή καλλιτεχνική γλώσσα, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο αποτέλεσμα του «Ριφιφί», τονίζοντας ότι πρόκειται για μια δουλειά που έγινε με φροντίδα και συλλογικότητα. Παράλληλα, σχολίασε ότι συχνά γίνονται συζητήσεις γύρω από τις δηλώσεις του Σωτήρη Τσαφούλια, επισημαίνοντας πως ο ίδιος γνωρίζει πώς να τις διαχειρίζεται.

Advertisement

Advertisement

Σε ερώτηση για το αν θα τον ενδιέφερε να δει τον εαυτό του σε μια παραγωγή του Netflix, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης απάντησε με ρεαλισμό, λέγοντας πως κάτι τέτοιο δεν θα άλλαζε ουσιαστικά τη ζωή του. Ανέφερε χαρακτηριστικά το παράδειγμα της ταινίας «Ευτυχία», που προβλήθηκε στην πλατφόρμα, σημειώνοντας πως την επόμενη ημέρα η καθημερινότητα συνεχίστηκε κανονικά. Παρ’ όλα αυτά, τόνισε ότι είναι πάντα θετικό για τις ελληνικές παραγωγές να αποκτούν διεθνή προβολή.

Ο ηθοποιός μίλησε ακόμη για τις δηλώσεις του που συχνά γίνονται viral στα social media, παραδεχόμενος ότι πολλές φορές δεν του αρέσει ο εαυτός του όταν τον παρακολουθεί. Αναγνώρισε ότι με τα χρόνια έχει αλλάξει, έχει ωριμάσει και έχει μάθει να συγχωρεί περισσότερο τα λάθη του, ώστε να μπορεί να δείχνει την ίδια κατανόηση και στους γύρω του.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην οικογένειά του και στα παιδικά του χρόνια, λέγοντας πως είχε την τύχη να μεγαλώσει με δύο υπέροχους γονείς. Παραδέχτηκε ότι είχε δεχθεί bullying για το όνομά του, χωρίς όμως τη βία που παρατηρείται σήμερα, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι η μητέρα του τον φώναζε τρυφερά «Λίο».