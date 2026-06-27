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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου 27 Ιουνίου στα Κρυονέρια Ναυπακτίας στην Αιτωλοακαρνανία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση περίπου στις 17:30, στα Κρυονέρια Ναυπακτίας στην Αιτωλοακαρνανία, για την οποία άμεσα ενημερώθηκαν και κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

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Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ

Η πυρκαγιά είναι εντός πυκνής δασικής έκτασης σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρυονέρια Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 1 Ε/Π και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026