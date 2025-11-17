Η Ράνια Καρατζαφέρη παραδέχτηκε ότι ενεπλάκη στο επεισόδιο με τους αστυνομικούς τα ξημερώματα του Σαββάτου (15/1), υποστηρίζοντας ότι έχασε την ψυχραιμία της.

Η δημοσιογράφος μίλησε για πρώτη φορά δημόσια στον Γιώργο Λιάγκα και το Πρωινό για το περιστατικό που συνέβη, για το οποίο καταδικάστηκε για απειλή και εξύβριση.

Όπως ανέφερε η Ράνια Καρατζαφέρη, το περιπολικό τους ακολουθούσε, τους σταμάτησαν σε ένα φανάρι και τότε οι τόνοι ανέβηκαν. Παραδέχθηκε ότι είπε πράγματα που δεν έπρεπε, και για αυτόν τον λόγο συνελήφθη και καταδικάστηκε για απειλή και εξύβριση των αστυνομικών.

«Μπαίνουμε στο αυτοκίνητο, βάζουμε τις ζώνες μας και βγαίνουμε στην Αττική Οδό. Δεν τρέχουμε! Θεωρώ ότι εκείνη την ώρα δεν είχαμε κάποιο λόγο να γυρίσουμε το κεφάλι μας να κοιτάξουμε γύρω γύρω. Ήμασταν μόνοι μας στην Αττική Οδό. Όπως πορευόμαστε χωρίς να τρέχουμε, χωρίς να προκαλέσουμε το οτιδήποτε βλέπουμε δύο περιπολικά. Δεν δίνουμε σημασία και συνεχίζουμε ανέμελοι. Τα περιπολικά από πίσω, θεωρούμε ότι κάνουν περιπολία τα παιδιά, δεν μας έκαναν κάποιο σήμα. Δεν κόρναραν, δεν άναψαν φάρο, δεν μας πλεύρισαν. Άρα διευκρινίζω ότι δεν έγινε σήμα που δεν σταματήσαμε.

Να το πάμε κι αλλιώς. Και να έγινε σήμα, και δεν να μην το είδαμε. Τα περιπολικά μας ακολουθούν κατά πόδας. Βγαίνουμε στην Κύμης, από πίσω τα περιπολικά. Επειδή είπαν ότι έγινε καταδίωξη, δεν μας σταμάτησαν. Ο προορισμός μας ήταν κάπου κοντά, στο φανάρι είναι κόκκινο και εννοείται ότι σταματάνε. Μόλις σταματάνε, πετάγονται πέντε με ντουντούκες, μας περικυκλώνουν λες και είμαστε ο Πάσσαρης ή ο Εσκομπάρ των Βαλκανίων.

Άρχισαν να φωνάζουν, εμείς τα χάσαμε. Μείναμε άναυδοι γιατί δεν προκαλέσαμε τίποτα, δεν κάναμε τίποτα. Βγήκαμε έξω, υπεστήκαμε μια συμπεριφορά σαν να είμαστε σκουπίδια. Εγώ κρατούσα το κινητό, δεν έχω καταγράψει. Τους είπα ότι “τι θέλετε; Να σας καταγράψω για να σας δείξω πώς φέρεστε σε έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να είναι πατέρας σας;”.

Πάνω στα νεύρα μου είπα κάποια πράγματα που δεν έπρεπε να πω. Στα 52 μου ήταν η κακιά στιγμή μου. Για να φτάσω μέχρι εκεί προηγήθηκαν κάποια πράγματα. Ως δημοσιογράφος 34 χρόνια έχει υποστεί πολλή αστυνομική βία, δεν έχω κάνει ποτέ τίποτα. Έχασα την ψυχραιμία μου και αισθάνθηκα σαν κατάχρηση εξουσίας. Μας συμπεριφέρθηκαν προσβλητικά χωρίς να υπάρχει λόγος».