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Το κυκλαδίτικο real estate δεν είναι πλέον μια ιστορία που γράφεται μόνο στη Μύκονο. Η αγορά πολυτελών κατοικιών απλώνεται σε Πάρο και Σαντορίνη.

Η Μύκονος παραμένει το πιο αναγνωρίσιμο όνομα του ελληνικού real estate πολυτελείας. Οι βίλες με θέα στο Αιγαίο, οι πισίνες, η ιδιωτικότητα, η εγγύτητα στα beach clubs και η διεθνής πελατεία κρατούν τις τιμές σε επίπεδα που θυμίζουν ώριμους προορισμούς πολυτελείας της Μεσογείου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η Engel & Völkers, οι τιμές πώλησης στη Μύκονο κινούνται κατά μέσο όρο από 7.500 έως 12.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ στις πολυτελείς βίλες μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 14.000 ευρώ ανά τετραγωνικό.

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Το ενδιαφέρον, όμως, δεν είναι μόνο πόσο ακριβά πουλά η Μύκονος. Είναι ότι το νησί έχει γίνει πλέον επενδυτικό προϊόν. Οι πολυτελείς κατοικίες δεν αγοράζονται απλώς ως εξοχικά, αλλά ως περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να αποφέρουν υψηλά έσοδα μέσω μισθώσεων. Στην κορυφή της αγοράς, βίλες μπορούν να ξεπεράσουν τα 200.000 ευρώ έσοδα μέσα σε μία τουριστική περίοδο, ενώ οι μικτές ετήσιες αποδόσεις αναφέρονται σε επίπεδα 6% έως 10%, ανάλογα με την τοποθεσία, τη διαχείριση, την πληρότητα και την ποιότητα του ακινήτου.

Αυτή είναι η μία όψη. Η άλλη είναι η σπανιότητα. Η Μύκονος δεν έχει απεριόριστη γη, ούτε ανεξάντλητες δυνατότητες νέας δόμησης. Οι περιορισμοί σε παράκτιες ζώνες, οι χαμηλοί συντελεστές δόμησης και οι πολεοδομικοί φραγμοί μετατρέπουν κάθε πλήρως αδειοδοτημένο ακίνητο, ειδικά αν βρίσκεται σε προνομιακή θέση, σε σπάνιο αγαθό. Και στο real estate, η σπανιότητα είναι σχεδόν πάντα ο πιο σταθερός μηχανισμός ανόδου των τιμών.

Όμως οι Κυκλάδες δεν είναι μόνο Μύκονος. Η Πάρος είναι το νησί που μπαίνει όλο και πιο δυναμικά στον χάρτη των επενδυτών. Δεν έχει ακόμη την ακραία κοσμοπολίτικη ταυτότητα της Μυκόνου, ούτε τη θεατρικότητα της Σαντορίνης. Έχει, όμως, κάτι που σήμερα αποτιμάται ακριβά: αίσθηση αυθεντικότητας, ισορροπία, χωριά που διατηρούν χαρακτήρα, οργανωμένη ζωή και αυξανόμενη διεθνή αναγνωρισιμότητα. Και μάλιστα δίπλα, στην Αντίπαρο, το πανέμορφο νησί, να φιλοξενεί προσωπικότητες διεθνούς κύρους. Όπως ο Τομ Χανκς.

Τα στοιχεία δείχνουν την άνοδο. Στην Πάρο, η μέση ζητούμενη τιμή για κατοικίες προς πώληση τον Μάιο του 2026 ήταν 5.636 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, αυξημένη κατά 8,18% σε σχέση με τον Μάιο του 2025. Στην Παροικιά, η μέση τιμή έφτανε τα 5.278 ευρώ ανά τετραγωνικό, ενώ στον Κώστο τα 6.694 ευρώ ανά τετραγωνικό, σύμφωνα με τα στοιχεία του Indomio.

Η Πάρος, με άλλα λόγια, δεν είναι πια η «φθηνότερη εναλλακτική» της Μυκόνου. Είναι μια αγορά που αποκτά δική της ταυτότητα. Και αυτό την κάνει πιο ενδιαφέρουσα.

Η Σαντορίνη είναι μια διαφορετική περίπτωση. Έχει ίσως το πιο εμβληματικό τοπίο της Ελλάδας, ένα brand που αναγνωρίζεται διεθνώς με μία εικόνα: την καλντέρα. Αυτό από μόνο του δημιουργεί τεράστια αξία. Όμως η Σαντορίνη δείχνει και τα όρια του μοντέλου. Το νησί παραμένει ακριβό, αλλά η αγορά του εμφανίζει σημάδια διόρθωσης. Τον Μάιο του 2026, η μέση ζητούμενη τιμή για κατοικίες προς πώληση ήταν 4.549 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, μειωμένη κατά 5,58% σε σχέση με τον Μάιο του 2025. Στην Οία, πάντως, η αγορά παραμένει σε πολύ υψηλότερα επίπεδα, με τη μέση τιμή τον Απρίλιο του 2026 στα 5.890 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

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Η Σαντορίνη αποδεικνύει ότι το brand δεν αρκεί πάντα για να κρατά τις τιμές σε συνεχή άνοδο. Όταν ένα νησί φτάνει στα όρια της χωρητικότητάς του, όταν η συζήτηση για τον υπερτουρισμό γίνεται διεθνής και όταν οι υποδομές πιέζονται, η αγορά αρχίζει να ξεχωρίζει πιο αυστηρά τα ακίνητα πραγματικής υπεραξίας από εκείνα που απλώς βρίσκονται πάνω στο κύμα της φήμης.

Υπάρχει και η διάσταση του τουρισμού. Η Μύκονος κατέγραψε το 2024 1,61 εκατομμύρια επιβάτες στο αεροδρόμιό της, ενώ το 2025 βρέθηκε περίπου στα 1,58 εκατομμύρια. Η Σαντορίνη, αντίστοιχα, είχε 2,41 εκατομμύρια επιβάτες το 2025, με πτώση 16% σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece.

Η εικόνα αυτή εξηγεί γιατί οι επενδυτές κοιτούν πλέον τις Κυκλάδες πιο επιλεκτικά. Η Μύκονος παραμένει η κορυφή της πυραμίδας. Η Πάρος είναι το ανερχόμενο στοίχημα. Η Σαντορίνη είναι το ώριμο brand που δοκιμάζει τα όριά του. Και στις τρεις περιπτώσεις, όμως, το ερώτημα είναι κοινό: πώς μπορεί να παραχθεί πλούτος χωρίς να καταναλωθεί το ίδιο το προϊόν που τον δημιουργεί;

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Γιατί το προϊόν δεν είναι μόνο το ακίνητο. Είναι το νησί. Είναι το τοπίο, η πρόσβαση, η αρχιτεκτονική, η καθημερινότητα, το νερό, οι δρόμοι, οι παραλίες, η αίσθηση ότι ο επισκέπτης αγοράζει ή νοικιάζει όχι απλώς τετραγωνικά, αλλά έναν τρόπο ζωής.

Η αγορά ακινήτων στις Κυκλάδες μπαίνει σε πιο ώριμη φάση. Δεν αρκεί πια μια πισίνα, μια λευκή πρόσοψη και μια θέα στη θάλασσα. Οι αγοραστές υψηλής οικονομικής επιφάνειας ζητούν νομιμότητα, ποιότητα κατασκευής, ιδιωτικότητα, πρόσβαση, υπηρεσίες και δυνατότητα απόδοσης. Ταυτόχρονα, οι τοπικές κοινωνίες ζητούν κάτι εξίσου κρίσιμο: να μη μετατραπούν τα νησιά τους σε σκηνικά πολυτελείας, αλλά να κρατήσουν το χρώμα τους.

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