Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Uniko ανέλυσε δεδομένα από χιλιάδες αγγελίες και συναλλαγές, διαπιστώνοντας ότι η σωστή τιμολόγηση και η νομική προετοιμασία των ακινήτων επηρεάζουν καθοριστικά την επιτυχία της πώλησης.

Περίπου το 50% των πιστοποιημένων ακινήτων παρουσιάζει νομικά ή πολεοδομικά ευρήματα που πρέπει να επιλυθούν έγκαιρα για την αποφυγή καθυστερήσεων ή ματαιώσεων.

Τα ορθώς τιμολογημένα ακίνητα πωλούνται ταχύτερα και με σημαντικά υψηλότερη πιθανότητα επιτυχίας σε σύγκριση με τα υπερτιμημένα.

Ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της αγοράς, το Uniko εισήγαγε την «Εγγύηση Υποβολής Προσφοράς» και την υπηρεσία «Uniko Express» για την υποστήριξη πωλητών με επείγουσα ανάγκη ρευστότητας.

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Σχεδόν το 50% των πιστοποιημένων ακινήτων του Uniko παρουσιάζει νομικά ή πολεοδομικά ευρήματα που απαιτούν ενέργειες πριν από τη μεταβίβαση. Η έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπισή τους μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο καθυστερήσεων ή ακόμη και ματαίωσης της συναλλαγής στο τελικό στάδιο.

Το εύρημα αυτό αποτελεί ένα από τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση που παρουσίασε το Uniko, το πρώτο ψηφιακό real estate οικοσύστημα στην Ελλάδα, με τη στήριξη της Εθνικής Τράπεζας και του Ομίλου Qualco, ένα χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας του. Η εταιρεία δημοσιοποίησε για πρώτη φορά στοιχεία από 4.679 αγγελίες, 822 ολοκληρωμένες συναλλαγές και περισσότερες από 1.000 συζητήσεις με ιδιοκτήτες ακινήτων, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η επιτυχία μιας πώλησης δεν καθορίζεται μόνο από τις συνθήκες της αγοράς, αλλά και από τις αποφάσεις που λαμβάνονται πριν ακόμη δημοσιευθεί η αγγελία.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία, η σωστή τιμολόγηση, η πλήρης προετοιμασία του ακινήτου και η έγκαιρη αντιμετώπιση τεχνικών ή νομικών ζητημάτων επηρεάζουν καθοριστικά τόσο την πιθανότητα πώλησης όσο και τον χρόνο ολοκλήρωσης της συναλλαγής.

Πηγή: EUROKINISSI

Η τοποθεσία, τα χαρακτηριστικά και η τιμή εξηγούν σε σημαντικό βαθμό πόσο γρήγορα μπορεί να πουληθεί ένα ακίνητο. Ωστόσο, σύμφωνα με τα δεδομένα του Uniko, υπάρχει μια τέταρτη και συχνά υποτιμημένη διάσταση: οι αποφάσεις του ίδιου του πωλητή.

Τα ορθώς τιμολογημένα ακίνητα πωλούνται σε ποσοστό 25,2%, έναντι 16,3% για τα υπερτιμημένα, γεγονός που μεταφράζεται σε έως και 55% υψηλότερη πιθανότητα επιτυχούς πώλησης. Παράλληλα, ολοκληρώνουν τη συναλλαγή σημαντικά ταχύτερα, σε 176 ημέρες κατά μέσο όρο, έναντι 229,5 ημερών για τα υπερτιμημένα ακίνητα.

Η ανάλυση των μεταβολών τιμής αποτυπώνει επίσης ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Επτά στους δέκα πωλητές δεν προχωρούν ποτέ σε αναπροσαρμογή της αρχικής τους τιμής. Από την άλλη, ακίνητα με μία αναπροσαρμογή τιμής πωλήθηκαν σε ποσοστό 19,4%, ενώ εκείνα με δύο αναπροσαρμογές κατέγραψαν το υψηλότερο ποσοστό πώλησης στο δείγμα, φτάνοντας το 27%.

Στα ακίνητα που προχώρησαν σε τρεις ή περισσότερες διαδοχικές μειώσεις τιμής δεν καταγράφηκε καμία πώληση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αγορά φαίνεται να ερμηνεύει τη συνεχή αναθεώρηση όχι ως ευκαιρία αλλά ως ένδειξη προβλήματος. Παράλληλα, ένα ακόμη εύρημα δείχνει ότι το 92% των ακινήτων που δεν πωλούνται εντός του πρώτου δωδεκαμήνου παραμένουν αδιάθετα.

Η έρευνα του UNIKO ανέδειξε και μια λιγότερο ορατή αλλά εξίσου κρίσιμη παράμετρο: τη νομική και τεχνική ετοιμότητα του ακινήτου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Uniko, σχεδόν το 50% των πιστοποιημένων ακινήτων του παρουσιάζει νομικά ή πολεοδομικά ευρήματα που απαιτούν ενέργειες πριν από τη μεταβίβαση. Η έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπισή τους μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο καθυστερήσεων ή ακόμη και ματαίωσης της συναλλαγής στο τελικό στάδιο.

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Μέσα από περισσότερες από 1.000 συζητήσεις με ιδιοκτήτες, το Uniko αναγνώρισε τέσσερα κυρίαρχα προφίλ πωλητών. Ο «’Αμεσος» έχει επείγουσα ανάγκη ρευστότητας, αλλά συχνά διστάζει να κινηθεί γρήγορα υπό τον φόβο ότι θα βρεθεί σε μειονεκτική διαπραγματευτική θέση. Ο «Επόμενος Αγοραστής» πουλά για να αγοράσει και κάθε μήνας καθυστέρησης αυξάνει τον κίνδυνο να χαθεί η επόμενη ευκαιρία. Ο «Επενδυτής» διαθέτει εμπειρία, αλλά χρειάζεται επικαιροποιημένα δεδομένα σε μια αγορά που μεταβάλλεται διαρκώς. Τέλος, ο ιδιοκτήτης «Portfolio» δεν πιέζεται χρονικά, αλλά αναζητά τεκμηριωμένες διαδικασίες και πρόσβαση σε ποιοτική ζήτηση.

Πηγή: EUROKINISSI

Παρά τις διαφορετικές αφετηρίες τους, όλοι μοιράζονται μια κοινή ανάγκη: αντικειμενική πληροφόρηση, αξιόπιστη τεκμηρίωση και μεγαλύτερη βεβαιότητα πριν από κρίσιμες αποφάσεις.

Με βάση τα ευρήματα του πρώτου έτους λειτουργίας και τις ανάγκες που ανέδειξε η ανάλυση της αγοράς, το Uniko ανακοίνωσε δύο νέες υπηρεσίες.

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Η πρώτη, με την ονομασία «Εγγύηση Υποβολής Προσφοράς», συνδέει για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά την αποκλειστική ανάθεση με συγκεκριμένη δέσμευση υποβολής προσφοράς αγοράς, ενώ παρέχεται δωρεάν και η υπηρεσία Πιστοποίησης Ακινήτου από την Εθνική Τράπεζα. Εντός της συμφωνημένης περιόδου, το Uniko αναλαμβάνει την υποχρέωση υποβολής τουλάχιστον μίας έγγραφης προσφοράς εντός του συμφωνημένου εύρους τιμής. Σε περίπτωση που αυτό δεν επιτευχθεί, ο πωλητής δικαιούται αποζημίωση έως 2.000 ευρώ.

Η δεύτερη υπηρεσία, το «Uniko Express», απευθύνεται σε ιδιοκτήτες που αντιμετωπίζουν άμεση ανάγκη ρευστότητας ή διαθέτουν ακίνητα με αυξημένη πολυπλοκότητα, τα οποία δυσκολεύονται να εισέλθουν στην αγορά μέσω των συνήθων διαδικασιών. Μέσω δικτύου επενδυτών, το Uniko αναλαμβάνει την άμεση πώληση ή αγορά επιλεγμένων κατηγοριών ακινήτων στην Αττική, κατόπιν ολοκληρωμένης διαδικασίας αξιολόγησης. Εντός δέκα ημερών από την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων καταβάλλεται στον πωλητή προκαταβολή έως 30% της συμφωνηθείσας αξίας, ενώ η ολοκλήρωση της συναλλαγής πραγματοποιείται μέσω συμβολαιογραφικής πράξης.

Οι δύο νέες υπηρεσίες εντάσσονται στο ευρύτερο οικοσύστημα υπηρεσιών του Uniko, το οποίο περιλαμβάνει ήδη τον δωρεάν Uniko Calculator για online εκτίμηση αξίας βάσει δεδομένων αγοράς, την Έκθεση Εκτίμησης Αξίας για ακίνητα που απαιτούν εις βάθος ανάλυση, καθώς και την Πιστοποίηση Ακινήτου σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένο τεχνικό και νομικό έλεγχο για σκοπούς χρηματοδότησης.

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