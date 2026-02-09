Ένα ακόμη περιστατικό που αναδεικνύει πόσο εύκολα μπορεί να φτάσει το αλκοόλ σε ανήλικους σημειώθηκε στο Ρέθυμνο: ανήλικη εντοπίστηκε μεθυσμένη και σε ημιλιπόθυμη κατάσταση κοντά στο λιμάνι, με τις αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις έπειτα από την προανάκριση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ανήλικη φέρεται να είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και βρέθηκε σε κατάσταση που προκάλεσε άμεσα κινητοποίηση. Ειδοποιήθηκαν οι αρχές και στελέχη του Λιμενικού, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τη μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Κατά την προανάκριση, οι αρχές διαπίστωσαν ότι η ανήλικη βρισκόταν μαζί με δύο νεαρούς (19 και 20 ετών), οι οποίοι φέρεται να της έδωσαν το αλκοόλ, με αποτέλεσμα να συλληφθούν. Την υπόθεση χειρίζεται το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου.

Το ευρύτερο πλαίσιο: η κατανάλωση αλκοόλ στους εφήβους παραμένει υψηλή

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο όπου τα δεδομένα δείχνουν ότι, παρότι καταγράφεται μείωση σε βάθος χρόνου, η επαφή των εφήβων με το αλκοόλ παραμένει εκτεταμένη. Ενδεικτικά, η πανευρωπαϊκή σχολική έρευνα ESPAD καταγράφει ότι το 2024 οι δείκτες αλκοόλ για τους 16χρονους στην Ελλάδα είναι σε αρκετές παραμέτρους υψηλότεροι από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Τι προβλέπεται για τη διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους

Η πώληση/διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους απαγορεύεται, ενώ το πλαίσιο προβλέπει κυρώσεις και διοικητικά πρόστιμα, με στόχο την αποτροπή και την ενίσχυση της προστασίας των ανηλίκων.