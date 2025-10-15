Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ όπου μεταφέρθηκε από τη Ρόδο, το 3χρονο κοριτσάκι από τη Μ. Βρετανία το οποίο βρέθηκε, το μεσημέρι της Τρίτης, χωρίς τις αισθήσεις του στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου στην περιοχή του Λάρδου.

Σύμφωνα με τον Διοικητή του ΠΑΓΝΗ, κ. Γ. Χαλκιαδάκη που μίλησε στο Cretalive, το παιδάκι, που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, έχει εκτεταμένο εγκεφαλικό οίδημα και η κατάσταση του είναι κρίσιμη.

Αστυνομικοί του ΑΤ Νότιας Ρόδου προχώρησαν στη σύλληψη του θείου του παιδιού, αλλά και του υπεύθυνου του ξενοδοχείου, ενώ σε εξέλιξη είναι η προανάκριση για το πώς το παιδί βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα.