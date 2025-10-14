Εγκεφαλικά νεκρό είναι το 3χρονο κοριτσάκι από τη Μεγάλη Βρετανία που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Νοσοκομείο Ρόδου.



Το παιδί βρέθηκε σήμερα το μεσημέρι χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα ξενοδοχείου στη Λάρδο. Σύμφωνα με το dimokratiki.gr, στις 3 το μεσημέρι το παιδί υποβλήθηκε σε αξονική και διαπιστώθηκε ότι ο εγκέφαλος έχει οίδημα και υπάρχει εγκεφαλικός θάνατος, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής διοικητής του Νοσοκομείου Ρόδου Μιχάλης Σοκορέλος.



Σύμφωνα με τον κ. Σοκορέλο το παιδί θα μεταφερθεί με αεροδιακομιδή σε Νοσοκομείο είτε των Αθηνών, είτε της Κρήτης. «Το παιδί θα μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα ή στην Κρήτη, ώστε να γίνει ομοιόσταση των υπολοίπων ζωτικών οργάνων του, μήπως η οικογένεια αποφασίσει να μεταμοσχευθούν κάποια όργανα», ανέφερε ο κ. Σοκορέλος.





Για το περιστατικό έχει συλληφθεί ο θείος του παιδιού που είχε την επίβλεψή του και ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου, ενώ συνεχίζεται η προανάκριση για το πως το παιδί ηλικίας περίπου 3 ετών βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα.



Το κοριτσάκι βρετανικής καταγωγής, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις πρέπει να βρισκόταν στον πάτο της πισίνας αρκετή ώρα, αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρόδου μυδριασμένο, σύμφωνα με τον κ. Σοκορέλο. «Το παιδί προφανώς έμεινε για πολύ ώρα στο νερό. Δεν αντιδρά πουθενά… Μεταφέρθηκε περίπου στις 12.30 μ.μ. στο Νοσοκομείο, είναι πολύ βαρύ το περιστατικό», είχε πει ο κ. Σοκορέλος.

Advertisement

Advertisement