Το απόγευμα της Κυριακής 25 Ιανουαρίου, ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας, επισφραγίζοντας τον έρωτά τους που γνωρίσαμε μέσα από το «Survivor». Το ζευγάρι, που αγαπήθηκε από το κοινό για τη χημεία και τη σταθερότητά του, φαίνεται να ζει μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του, καθώς σύντομα θα υποδεχτεί το πρώτο του παιδί.

Οι πρώτες εικόνες από τον γάμο των δύο πρώην Survivors κυκλοφόρησαν στα social media, όπου φίλοι και συγγενείς μοιράστηκαν στιγμιότυπα γεμάτα χαμόγελα, συγκίνηση και χαρά. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν όχι μόνο την τρυφερότητα του ζευγαριού, αλλά και την εορταστική ατμόσφαιρα της ημέρας, με αγαπημένα πρόσωπα να συμμετέχουν στη χαρά τους.

Ο γάμος αυτός έρχεται να επισφραγίσει μια σχέση που ξεκίνησε στον χώρο της τηλεόρασης και πλέον μετατρέπεται σε μια οικογενειακή ιστορία αγάπης, γεμάτη όνειρα και σχέδια για το μέλλον. Οι διαδικτυακοί φίλοι του ζευγαριού δεν άργησαν να εκφράσουν τα συγχαρητήριά τους, κάνοντας την ιδιαίτερη αυτή ημέρα ακόμα πιο ξεχωριστή για το ζευγάρι.