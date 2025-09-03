Ενας νεαρός αρσενικός φυσητήρας (Physeter macrocephalus), μήκους περίπου τεσσάρων μέτρων και βάρους γύρω στον έναν τόνο, ξεβράστηκε νεκρός στη Σάμο.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ «Αρχιπέλαγος», η συγκεκριμένη περιοχή του Αιγαίου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μεταναστευτικές διόδους για τους γίγαντες των θαλασσών μας, σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Advertisement

Advertisement

Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται στην περιοχή νεκρός νεαρός φυσητήρας, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό, δεδομένου ότι το φυσιολογικό προσδόκιμο ζωής του είδους φτάνει τα 70 χρόνια.

Η νεκροψία πραγματοποιήθηκε από κτηνίατρο με εμπειρία στις νεκροτομές κητωδών, σε συνεργασία με θαλάσσιους βιολόγους και κτηνίατρο με ειδίκευση στα κητώδη.

Δείγματα έχουν ήδη ληφθεί και θα αποσταλούν σε ειδικά εργαστήρια, με στόχο να εντοπιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Ο θάνατος δεν αποδίδεται σε ανθρωπογενή αίτια.

Φωτογραφίες: Αρχιπέλαγος