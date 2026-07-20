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Η 20ή Ιουλίου ενώνει δύο ασύλληπτα άλματα της ανθρωπότητας, τα οποία χωρίζουν περισσότεροι από 23 αιώνες. Ο Μέγας Αλέξανδρος διεύρυνε τα σύνορα του τότε γνωστού κόσμου. Ο Νιλ Άρμστρονγκ άφησε το πρώτο ανθρώπινο αποτύπωμα έξω από τη Γη.

Μέγας Αλέξανδρος: Ο Μακεδόνας που άλλαξε τα σύνορα της Ιστορίας

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Κατά την παράδοση και την επικρατέστερη χρονολόγηση, ο Αλέξανδρος Γ΄ γεννήθηκε στην Πέλλα στις 20 Ιουλίου 356 π.Χ. Ήταν γιος του βασιλιά Φιλίππου Β΄ και της Ολυμπιάδας και μεγάλωσε σε μια Μακεδονία που μετατρεπόταν σε πανίσχυρο βασίλειο. Δάσκαλός του στη Μίεζα υπήρξε ο Αριστοτέλης, ο οποίος του άνοιξε δρόμους προς τη φιλοσοφία, την ιατρική και την ελληνική γραμματεία. Ο Όμηρος και ιδιαίτερα η «Ιλιάδα» έγιναν σταθερά πνευματικά σημεία αναφοράς του.

Το 336 π.Χ., μόλις 20 ετών, ανέβηκε στον θρόνο μετά τη δολοφονία του πατέρα του. Αφού εδραίωσε την κυριαρχία του, πέρασε τον Ελλήσποντο το 334 π.Χ. και ξεκίνησε την εκστρατεία που θα συνέτριβε την Περσική Αυτοκρατορία. Γρανικός, Ισσός, Τύρος, Αίγυπτος και Γαυγάμηλα έγιναν σταθμοί μιας σχεδόν ασύλληπτης προέλασης.

Η στρατιωτική ιδιοφυΐα του βασιζόταν στην ταχύτητα, στον αιφνιδιασμό και στον άψογο συντονισμό της μακεδονικής φάλαγγας με το ιππικό των Εταίρων. Δεν διοικούσε από ασφαλή απόσταση. Πολεμούσε στην πρώτη γραμμή, τραυματιζόταν και μοιραζόταν τις κακουχίες των στρατιωτών του, κερδίζοντας την αφοσίωσή τους.

Σε λιγότερο από έντεκα χρόνια έφθασε από τη Μακεδονία και την Αίγυπτο μέχρι την Κεντρική Ασία και τον Ινδό ποταμό. Πέθανε στη Βαβυλώνα το 323 π.Χ., πριν συμπληρώσει τα 33 του χρόνια. Η αυτοκρατορία του διαμελίστηκε από τους Διαδόχους, όχι όμως και η κληρονομιά του. Οι πόλεις που ίδρυσε, η διάδοση της ελληνικής γλώσσας και η συνάντηση ελληνικών και ανατολικών παραδόσεων διαμόρφωσαν τον ελληνιστικό κόσμο. Δεν κατέκτησε απλώς εδάφη· άλλαξε για πάντα τον πολιτισμικό χάρτη της αρχαιότητας. Πανεπιστήμιο του Canterbury

Νιλ Άρμστρονγκ: Ο ήρεμος άνθρωπος πίσω από το γιγάντιο βήμα

Ο Νιλ Άρμστρονγκ δεν έμοιαζε με άνθρωπο που επιδίωκε να γίνει μύθος. Αεροναυπηγός, πιλότος του αμερικανικού Ναυτικού και έμπειρος δοκιμαστής αεροσκαφών, εντάχθηκε στη NASA το 1962. Το 1966, στην αποστολή Gemini 8, αντιμετώπισε με ψυχραιμία μια επικίνδυνη ανεξέλεγκτη περιστροφή του διαστημοπλοίου, αποδεικνύοντας γιατί επιλέχθηκε αργότερα ως κυβερνήτης του Apollo 11.

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Κατά την κάθοδο του «Eagle», ανάμεσα σε προειδοποιήσεις του υπολογιστή και ένα επικίνδυνα βραχώδες σημείο, ανέλαβε τον έλεγχο και οδήγησε τη σεληνάκατο σε ασφαλές έδαφος. Στις 02:56 UTC της 21ης Ιουλίου, στις ΗΠΑ ήταν ακόμη 20 Ιουλίου, πάτησε στη Σελήνη και είπε τη φράση που πέρασε στην αιωνιότητα: «Ένα μικρό βήμα για έναν άνθρωπο, ένα γιγάντιο άλμα για την ανθρωπότητα».

Παρέμεινε, ωστόσο, λιτός και σεμνός. Αντιμετώπιζε πάντοτε το κατόρθωμα ως συλλογικό επίτευγμα χιλιάδων ανθρώπων και όχι ως προσωπικό θρίαμβο. NASA – Το πρώτο βήμα

Apollo 11: Το εγχείρημα που κατέκτησε τη Σελήνη

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Το Apollo 11 εκτοξεύθηκε στις 16 Ιουλίου 1969 από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, στην κορυφή του γιγαντιαίου πυραύλου Saturn V. Το πλήρωμα αποτελούσαν ο Νιλ Άρμστρονγκ, ο Μπαζ Όλντριν και ο Μάικλ Κόλινς. Ενώ ο Κόλινς παρέμενε σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη με το «Columbia», οι άλλοι δύο κατέβηκαν με το «Eagle» και προσεληνώθηκαν στη Θάλασσα της Γαλήνης στις 20 Ιουλίου.

Άρμστρονγκ και Όλντριν παρέμειναν έξω από τη σεληνάκατο περίπου δυόμισι ώρες, φωτογράφισαν το τοπίο, εγκατέστησαν επιστημονικά όργανα και συγκέντρωσαν σχεδόν 22 κιλά σεληνιακών πετρωμάτων. Στη συνέχεια απογειώθηκαν, ενώθηκαν ξανά με τον Κόλινς και επέστρεψαν με ασφάλεια στη Γη στις 24 Ιουλίου.

Ήταν η εκπλήρωση του στόχου που είχε θέσει ο Τζον Κένεντι το 1961, αλλά και το αποτέλεσμα της εργασίας επιστημόνων, μηχανικών, τεχνικών και ελεγκτών. Μια επιτυχία γεννημένη μέσα στον Ψυχρό Πόλεμο, η οποία τελικά ξεπέρασε τα σύνορα και έγινε κτήμα ολόκληρης της ανθρωπότητας. NASA – Apollo 11

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