Μια 17χρονη κοπέλα μεταφέρθηκε σε λιπόθυμη κατάσταση τα ξημερώματα της Κυριακής στο Νοσοκομείο Σαντορίνης, μετά την κατανάλωση τεσσάρων ποτών σε μπαρ του νησιού. Η ανήλικη είχε βγει για να γιορτάσει την ονομαστική της εορτή, όμως σύντομα έχασε τις αισθήσεις της λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί σε ποιο κατάστημα σερβιρίστηκε το αλκοόλ και ποιοι φέρουν ευθύνη για τη διάθεσή του σε ανήλικο. Ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης του μπαρ όπου βρισκόταν η 17χρονη.

Η κατάσταση της υγείας της κοπέλας δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο το περιστατικό αναδεικνύει ξανά το ζήτημα της ευθύνης των επαγγελματιών στην εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση όσον αφορά την πώληση αλκοόλ σε ανήλικους. Το γεγονός έχει προκαλέσει ανησυχία στους γονείς και την τοπική κοινωνία, ενώ εντείνει τη συζήτηση για τα μέτρα προστασίας των νέων και την τήρηση της νομοθεσίας για την κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν προσεκτικά τα στοιχεία και να αναζητούν ευθύνες για την έκθεση της 17χρονης σε κίνδυνο, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Πηγή: Cyclades24