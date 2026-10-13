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Τριμελείς επιτροπές σε κάθε σχολική μονάδα διενεργούν καθημερινούς ελέγχους ποιότητας, ενώ οι γονείς μπορούν να αναφέρουν προβλήματα στη διεύθυνση του σχολείου ή στον ΟΠΕΚΑ.

Ο ΟΠΕΚΑ και ο ΕΦΕΤ πραγματοποιούν επιπλέον επιθεωρήσεις και μικροβιολογικές δειγματοληψίες στις εγκαταστάσεις παρασκευής και στα οχήματα μεταφοράς των γευμάτων.

Το εβδομαδιαίο μενού βασίζεται στις αρχές της Μεσογειακής Διατροφής και περιλαμβάνει εναλλαγές κρέατος, ψαριού, οσπρίων και λαχανικών με χρήση ελαιολάδου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους μαθητές των συμμετεχόντων σχολείων χωρίς διακρίσεις, με στόχο την παροχή ασφαλούς και ισορροπημένης διατροφής.

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Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου ξεκινά η διανομή των Σχολικών Γευμάτων για τη νέα σχολική χρονιά. Το πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας επεκτείνεται πλέον σε 160 δήμους και 2.000 Δημοτικά Σχολεία, με δυνατότητα παροχής έως και 240.000 γευμάτων την ημέρα.

Με αφορμή την έναρξη του προγράμματος, το Υπουργείο υπενθυμίζει στους γονείς τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αναφέρουν προβλήματα ή ανησυχίες σχετικά με τα γεύματα, καθώς και τις διαδικασίες ελέγχου που εφαρμόζονται.

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Σε κάθε σχολική μονάδα έχει συγκροτηθεί τριμελής Επιτροπή Παραλαβής, η οποία πραγματοποιεί καθημερινούς ελέγχους. Εξετάζει την ώρα παράδοσης, την ποσότητα και το είδος των γευμάτων, τη θερμοκρασία τους και τις συνθήκες μεταφοράς. Παράλληλα, ελέγχει τυχαία δείγματα ως προς τη σύνθεση, τη συσκευασία και την επισήμανσή τους. Κάθε απόκλιση καταγράφεται στο προβλεπόμενο πρωτόκολλο και ακολουθεί διερεύνηση.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε σχετικά: «Ξεκινά η διανομή των Σχολικών Γευμάτων για τη νέα σχολική χρονιά και πρώτο μας μέλημα είναι το γεύμα που φτάνει καθημερινά στα παιδιά να είναι ασφαλές και διατροφικά ισορροπημένο. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο πόσα γεύματα διανέμουμε. Μας ενδιαφέρει τι γεύμα φτάνει κάθε μέρα στο παιδί. Ξέρουμε ότι για χιλιάδες οικογένειες το Σχολικό Γεύμα είναι καθημερινή στήριξη και θέλουμε κάθε γονιός να γνωρίζει ότι, αν κάτι τον προβληματίσει στο γεύμα του παιδιού του, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία για να το αναφέρει και να υπάρξει άμεση παρέμβαση όπου χρειάζεται. Τα Σχολικά Γεύματα φτάνουν πλέον σε πολύ περισσότερα παιδιά και η ευθύνη μας είναι να διευρύνουμε το πρόγραμμα διασφαλίζοντας παράλληλα την ποιότητά του».

Πώς μπορούν οι γονείς να αναφέρουν προβλήματα

Οι γονείς που διαπιστώνουν κάποιο ζήτημα με το γεύμα του παιδιού τους μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση του σχολείου. Με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιείται η προβλεπόμενη διαδικασία ελέγχου μέσω της Επιτροπής Παραλαβής. Εναλλακτικά, μπορούν να επικοινωνούν με τον ΟΠΕΚΑ στο 1555.

Οι έλεγχοι δεν περιορίζονται στις σχολικές μονάδες. Ο ΟΠΕΚΑ και ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) πραγματοποιούν επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις όπου παρασκευάζονται και συσκευάζονται τα γεύματα, καθώς και στα οχήματα που αναλαμβάνουν τη μεταφορά τους. Επιπλέον, διενεργούνται μικροβιολογικές δειγματοληψίες.

Κατά τα δύο τελευταία σχολικά έτη, ο ΟΠΕΚΑ πραγματοποίησε 36 ελέγχους και ο ΕΦΕΤ 90 ελέγχους σε εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν δεκάδες έλεγχοι στα οχήματα μεταφοράς. Σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνονται σοβαρές αποκλίσεις, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, οι οποίες μπορούν να φτάσουν μέχρι και την έκπτωση του αναδόχου από τη σύμβαση.

Τι προβλέπει το μενού των Σχολικών Γευμάτων

Η παρασκευή των γευμάτων γίνεται την ίδια ημέρα με τη διανομή τους, με τη μέθοδο cook and serve. Το εβδομαδιαίο διαιτολόγιο σχεδιάζεται με βάση τις διατροφικές ανάγκες των παιδιών και τις αρχές της Μεσογειακής Διατροφής.

Το μενού περιλαμβάνει εναλλαγές μεταξύ κρέατος, ψαριού, οσπρίων και λαχανικών, ενώ συνοδεύεται από σαλάτες, φρούτα και ψωμί ολικής άλεσης. Για την παρασκευή χρησιμοποιείται εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, το τηγάνισμα δεν επιτρέπεται και η χρήση αλατιού περιορίζεται.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους μαθητές των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν, χωρίς διακρίσεις ή διαχωρισμούς. Στόχος είναι το Σχολικό Γεύμα να αποτελεί μια κοινή εμπειρία για τα παιδιά στο σχολικό περιβάλλον και να αποφεύγεται κάθε ενδεχόμενο στιγματισμού.