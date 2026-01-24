Συνελήφθη σε σχολείο των Σερρών καθηγήτρια με την κατηγορία ότι έκλεισε το στόμα μαθητή με χαρτοταινία, με την δικαιολογία ότι έκανε φασαρία.

Μια 60χρονη καθηγήτρια γυμνασίου και διευθύντρια του Γυμνασίου -σύμφωνα με αποκλειστικε΄ς πληροφορίες του ΕΡΤNews- την πρώτη διδακτική ώρα της Παρασκευής, έβαλε χαρτοταινία στο στόμα ενός 13χρονου μαθητή, γιατί όπως ισχυρίστηκε η ίδια έκανε φασαρία με άλλους συμμαθητές του και στη συνέχεια έδωσε εντολή σε έναν άλλον 13χρονο συμμαθητή του θύματος και τον έδεσε με χαρτοταινία στα χέρια.

Το συμβάν καταγγέλθηκε χθες το μεσημέρι από την 44χρονη μητέρα του 13χρονου μαθητή στην Ασφάλεια Σερρών.

Η 60χρονη γυναίκα συνελήφθη στο σπίτι της από αστυνομικούς της Ασφάλειας και αυτή την ώρα έχει οδηγηθεί στον εισαγγελέα Σερρών για να απολογηθεί για αυτή την ενέργεια που έκανε σε βάρος του 13χρονου μαθητή. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικοιγραφία για παράνομη βία και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων