Η μεγαλύτερη αδελφή του πρωταγωνιστή της σειράς «Baywatch», Νόα Μπεκ, καθηγήτρια στο επάγγελμα, κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ενός εφήβου μαθητή σε λύκειο της Αριζόνα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του New York Post, η 27χρονη αδελφή του ηθοποιού, Haley Beck, απολύθηκε λόγω των κατηγοριών που είχαν αποκαλυφθεί, ότι δηλαδή προετοίμασε και στη συνέχεια είχε σεξουαλική επαφή με τον ανήλικο μαθητή, πληρώνοντάς τον μάλιστα.

Την ίδια στιγμή, μια δεύτερη καθηγήτρια από το ίδιο σχολείο, η 47χρονη Angela Burlaka, παραιτήθηκε επίσης από τη θέση της, αφού φέρεται να έστειλε στον ίδιο μαθητή ένα βίντεο που τον καλούσε με το όνομά του ενώ ήταν γυμνή, σύμφωνα με μια αστυνομική αναφορά σχεδόν 200 σελίδων.

Η Μπεκ, η οποία έχει χιλιάδες ακόλουθους στο TikTok, φαίνεται να γνώριζε την ύπαρξη της άλλης καθηγήτριας. Μάλιστα φέρεται να έγραψε στον μαθητή ότι δεν της «άρεσε να τη συγκρίνει με εκείνη», επειδή είναι πολύ μεγαλύτερη σε ηλικία.

Baywatch star Noah Beck's sister accused of grooming her male student and being his 'sugar momma' at quaint hometown high school https://t.co/vtOnqqyQfN — Daily Mail US (@Daily_MailUS) April 5, 2026

Η μητέρα του μαθητή παραδέχτηκε στην αστυνομία ότι γνώριζε ότι ο γιος της «είχε σεξουαλικές σχέσεις με μια καθηγήτρια ονόματι «Haley Beck»», σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά.

Η Beck άρχισε να προσεγγίζει τον έφηβο τον Δεκέμβριο του 2024, κατά τη διάρκεια της δεύτερης και τρίτης τάξης του λυκείου, όταν ήταν καθηγήτρια ψυχολογίας του, σύμφωνα με εσωτερική έρευνα που διεξήγαγε η σχολική περιφέρεια.

Φέρεται να έκανε τις εργασίες του, να φούσκωνε τους βαθμούς του και να του έδινε ειδική μεταχείριση στην τάξη. Η Beck άφηνε τον μαθητή να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό της και του αγόραζε δώρα.

Σε ένα χειρόγραφο σημείωμα προς τον μαθητή που βρέθηκε κατά τη διάρκεια έρευνας της αστυνομίας στο διαμέρισμά της, η Beck φέρεται να έγραψε: «Παρόλο που αυτή η «σχέση» είναι εξαιρετικά λάθος, νιώθω ότι την αξιοποιήσαμε στο έπακρο».

«Πραγματικά δεν υπάρχει κανένας άλλος μαθητής με τον οποίο θα ήθελα να κάνω όλα αυτά», πρόσθεσε, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο νεαρός και η οικογένειά του δεν συνεργάστηκαν στην έρευνα, πιστεύοντας ότι αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τις αθλητικές υποτροφίες του κολεγίου. Και οι δύο καθηγήτριες τέθηκαν σε διαθεσιμότητα τον Αύγουστο του 2025.

Πηγή: New York Post

