Σοκ και έντονο προβληματισμό προκαλεί η υπόθεση της 60χρονης καθηγήτριας και διευθύντριας Γυμνασίου στις Σέρρες, η οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών χωρίς αναστολή, για το πρωτοφανές περιστατικό φίμωσης 13χρονου μαθητή μέσα στη σχολική αίθουσα. Το περιστατικό, που ήρθε στο φως μετά από καταγγελία της οικογένειας του παιδιού, άνοιξε έναν ευρύτερο διάλογο για τα όρια της παιδαγωγικής συμπεριφοράς, την ψυχική υγεία και την ευθύνη των εκπαιδευτικών δομών.

Νέα διάσταση στην υπόθεση έδωσαν οι δηλώσεις του συζύγου της καθηγήτριας, ο οποίος μίλησε δημόσια για τη μακροχρόνια ψυχική ασθένεια της γυναίκας του, περιγράφοντας μια κατάσταση που –όπως είπε– είχε ξεφύγει από κάθε έλεγχο τα τελευταία χρόνια. «Η γυναίκα μου έπαιρνε φαρμακευτική αγωγή για 16 χρόνια. Το 2022 αποφάσισε να τα κόψει και από τότε επικρατεί χάος», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι αρνείται πεισματικά να επισκεφθεί ψυχίατρο, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές του.

Ο ίδιος περιέγραψε ένα βαρύ οικογενειακό δράμα, λέγοντας ότι ζει απομονωμένος στο υπόγειο του σπιτιού, αδυνατώντας να αντεπεξέλθει στην καθημερινότητα. «Δεν ήξερα καν ότι την είχαν συλλάβει. Το έμαθα από τα ΜΜΕ. Έχω χάσει τον αδερφό μου και δεν πήγα ούτε στην κηδεία του», είπε, υπογραμμίζοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο γιος τους αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.

Η υπόθεση εκδικάστηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σερρών, το οποίο επέβαλε ποινή φυλάκισης 18 μηνών και επιπλέον 6 μηνών, μετατρέψιμη σε χρηματική ποινή 10 ευρώ ημερησίως. Το δικαστήριο έκρινε ότι η πράξη της εκπαιδευτικού συνιστά σοβαρή παραβίαση των δικαιωμάτων του ανήλικου μαθητή.

Κατά την απολογία της, η διευθύντρια προσπάθησε να υποβαθμίσει το περιστατικό, ισχυριζόμενη ότι επρόκειτο για «δραματοποίηση» στο πλαίσιο του μαθήματος και ότι υπήρχε –κατά την άποψή της– συναίνεση από την τάξη. «Ρώτησα την αδερφή του αν μου επιτρέπει να του βάλω ταινία για να μην μιλάει», είπε, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του προέδρου του δικαστηρίου, ο οποίος τη ρώτησε ευθέως αν θεωρεί θεμιτό να ζητά τη συναίνεση ανηλίκων για μια τέτοια πράξη.

Η μητέρα του 13χρονου μαθητή, από την πλευρά της, δήλωσε δικαιωμένη από την απόφαση της Δικαιοσύνης, τονίζοντας τη σημασία να ακούν οι γονείς τα παιδιά τους. «Το να δένεις και να φιμώνεις ένα παιδί δεν είναι αστείο», ανέφερε, περιγράφοντας την ψυχολογική κατάσταση του γιου της και της αδερφής του, που παραμένουν συγκλονισμένοι από το περιστατικό.

Όπως είπε, η οικογένεια κινήθηκε εξ αρχής εντός του νομικού πλαισίου, επιδιώκοντας την προστασία των παιδιών και την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας στο σχολικό περιβάλλον. «Προσπαθούμε να τα στηρίξουμε όσο περισσότερο μπορούμε», σημείωσε.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία και επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ψυχικής υγείας στον χώρο της εκπαίδευσης, αλλά και την ανάγκη για έγκαιρη παρέμβαση και ουσιαστικούς ελέγχους, ώστε να αποτρέπονται παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.