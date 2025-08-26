Για ακόμα ένα καλοκαίρι η Σίκινος είπε το δικό της «αντίο» στους τουρίστες με τον δικό της ιδιαίτερο τρόπο που δεν είναι άλλο από το έθιμο της βουτιάς.

Λίγο μετά την αναχώρηση του πλοίου «Διονύσιος Σολωμός» από το λιμάνι της Σικίνου με προορισμό τον Πειραιά, ως είθισται πλέον στο νησί, το πλοίο κορνάρει παρατεταμένα και ο κόσμος βουτάει στα απόνερά του για το αποχαιρετήσει.

Advertisement

Advertisement

Τις στιγμές αυτές το λιμενικό προσπαθεί να σταματήσει τον κόσμο από το να βουτήξει όπως δείχνουν και τα βίντεο παρακάτω, λόγω επικινδυνότητας, ωστόσο δεν καταφέρνει και πολλά με τους απονεριστές να καταφέρνουν τελικά την πολυπόθητη βουτιά.

Δείτε βίντεο: