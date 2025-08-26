Για ακόμα ένα καλοκαίρι η Σίκινος είπε το δικό της «αντίο» στους τουρίστες με τον δικό της ιδιαίτερο τρόπο που δεν είναι άλλο από το έθιμο της βουτιάς.
Λίγο μετά την αναχώρηση του πλοίου «Διονύσιος Σολωμός» από το λιμάνι της Σικίνου με προορισμό τον Πειραιά, ως είθισται πλέον στο νησί, το πλοίο κορνάρει παρατεταμένα και ο κόσμος βουτάει στα απόνερά του για το αποχαιρετήσει.
Τις στιγμές αυτές το λιμενικό προσπαθεί να σταματήσει τον κόσμο από το να βουτήξει όπως δείχνουν και τα βίντεο παρακάτω, λόγω επικινδυνότητας, ωστόσο δεν καταφέρνει και πολλά με τους απονεριστές να καταφέρνουν τελικά την πολυπόθητη βουτιά.
@aretisant #sikinos #aponeristas #fyp ♬ suara asli – TheRoadRunnerShow
Δείτε βίντεο:
@fotis_ang Απονεριστες στην Σίκινο #aponeristas #sikinos #apoplous#greekislands#tik_tok ♬ Chariots Of Fire (Original) – The Flame