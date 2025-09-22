Αναβλήθηκε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου η εκδίκαση της υπόθεσης που σχετίζεται με τους 105 εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για τη μεγάλη δίκη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ για απάτη ή απόπειρα απάτης σε βάρος του Οργανισμού και της Ε.Ε., με 105 κατηγορούμενους να κάθονται στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου.

Στους κατηγορούμενους, που προέρχονται από διάφορες περιοχές του νομού Ηρακλείου και κάποιοι είναι και συγγενείς, καταλογίζεται ότι σε συνεργασία με συγκεκριμένες εταιρείες συμβουλευτικών υπηρεσιών και λογιστικά γραφεία παρουσίαζαν εικονικά μισθωτήρια για να εισπράττουν επιδοτήσεις.

Οι κατηγορούμενοι με τον τρόπο αυτό κατόρθωναν να λαμβάνουν 10.000 με 15.000 ευρώ επιδότηση με τις υποθέσεις να αφορούν τα οικονομικά έτη 2019, 2020, 2021 και 2022.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης τους, υπέβαλαν σύμφωνα με το cretalive.gr αιτήσεις προκειμένου να λάβουν ενίσχυση αλλά και να συμμετάσχουν σε μέτρα/δράσεις για τα δικαιώματα που δήλωναν, και δη μεταξύ άλλων για δικαιώματα επί ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων.

Δήλωναν ανά περίπτωση ως ενοικιαζόμενα αρκετά αγροτεμάχια, εμφάνιζαν τα στοιχεία συγκεκριμένων δήθεν εκμισθωτών, προσκόμιζαν τα αντίστοιχα συμφωνητικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ προς επίρρωση των δηλωθέντων καθώς και τα αντίστοιχα συμφωνητικά αγρομίσθωσης.

Ωστόσο, οι δηλώσεις δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, αφού οι εκμισθωτές δεν είχαν στην ιδιοκτησία τους τα εν λόγω αγροτεμάχια, ούτε όμως και οι κατηγορούμενοι τα είχαν μισθώσει απ’ αυτούς και ουδέποτε είχαν καλλιεργήσει τις επίδικες εκτάσεις.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση παραγωγού από το Ηράκλειο που υπέβαλε στο διάστημα 2019- 2022 ψευδείς αιτήσεις ενίσχυσης για αγροτεμάχια- βοσκοτόπια που είχε μισθώσει από ιδιώτες, σε περιοχές εκτός Κρήτης.

Όμως, σύμφωνα με την «Καθημερινή», όπως και στις υπόλοιπες περιπτώσεις, ωστόσο, «άπαντα τα στοιχεία τούτα δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα αφού οι εκμισθωτές δεν είχαν στην ιδιοκτησία τους τα ως άνω αγροτεμάχια, ούτε ο κατηγορούμενος τα είχε μισθώσει από αυτούς», αναφέρεται στο κλητήριο θέσπισμα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις πρόσωπα που σε μια δήλωση παρουσιάζονται ως ιδιοκτήτες – εκμισθωτές αγροτεμαχίων και βοσκοτόπων, σε άλλες δηλώσεις εμφανίζονται να αιτούνται επιδοτήσεις.

Οι πλαστές αιτήσεις εντοπίστηκαν κατόπιν καταγγελίας και στο πλαίσιο εσωτερικών ελέγχων των αρμόδιων διευθύνσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το σύνολο των κόκκινων ΑΦΜ –των ψευδών δηλαδή δηλώσεων που εντοπίστηκαν μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας– διαβιβάστηκε αρχικά στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών της Αθήνας, η οποία εν συνεχεία διαβίβασε τις υποθέσεις στις κατά τόπους Εισαγγελίες.

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τις 2 Μαρτίου του 2026.