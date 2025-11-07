Σοκ προκαλεί το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στο Αιγάλεω, όπου πατέρας επιτέθηκε με μαχαίρι στην κόρη του.
Λίγο πριν τις 20:00 την Πέμπτη (06/11) για αδιευκρίνιστο μέχρι στιγμής λόγο, ο 74χρονος πατέρας ξεκίνησε να διαπληκτίζεται με την 19χρονη κόρη, του με αποτέλεσμα να σηκώσει μαχαίρι και να την τραυματίσει στον λαιμό.
Ανδρες της ΕΛ.ΑΣ έσπευσαν επιτόπου και συνέλαβαν τον δράστη ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή βία.
Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.