Σοκ προκαλεί το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στο Αιγάλεω, όπου πατέρας επιτέθηκε με μαχαίρι στην κόρη του.

Λίγο πριν τις 20:00 την Πέμπτη (06/11) για αδιευκρίνιστο μέχρι στιγμής λόγο, ο 74χρονος πατέρας ξεκίνησε να διαπληκτίζεται με την 19χρονη κόρη, του με αποτέλεσμα να σηκώσει μαχαίρι και να την τραυματίσει στον λαιμό.

Advertisement

Advertisement

Ανδρες της ΕΛ.ΑΣ έσπευσαν επιτόπου και συνέλαβαν τον δράστη ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή βία.

Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.