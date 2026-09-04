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Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στις Αγίες Παρασκιές του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων ο θάνατος του ορώην αντιδημάρχου Γιώργου Πολυζωάκη, 65 ετών και πατέρα δύο παιδιών, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Πέμπτης σε χωράφι της περιοχής και φέρει τραύμα από όπλο.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες Αρχές, με την Αστυνομία να εξετάζει όλα τα στοιχεία της υπόθεσης. Με βάση την πρώτη εικόνα, οι Αρχές συγκλίνουν στο ενδεχόμενο αυτοχειρίας.

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Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε ισχυρό σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς ο Γιώργος Πολυζωάκης ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στην ευρύτερη περιοχή.

Είχε πολυετή παρουσία στα κοινά, έχοντας διατελέσει τόσο δημοτικός σύμβουλος όσο και αντιδήμαρχος, ενώ έντονη ήταν και η σύνδεσή του με τον αθλητισμό και τον τοπικό Κόροιβο.

Ο εκλιπών είχε φορέσει τη φανέλα της ομάδας ως ποδοσφαιριστής, ενώ αργότερα είχε υπηρετήσει τον σύλλογο και από τη θέση του προέδρου.

Συγκλονισμένος ο Κόροιβος

Η διοίκηση του Φ.Σ. Κόροιβου εξέδωσε ανακοίνωση για την απώλειά του, υπογραμμίζοντας τη σημαντική προσφορά του ίδιου και της οικογένειάς του στην ιστορία του σωματείου.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η διοίκηση, το προπονητικό επιτελείο και οι ποδοσφαιριστές του Φ.Σ. Κόροιβου είμαστε βαθύτατα συγκλονισμένοι και συντετριμμένοι από την απροσδόκητη απώλεια του Γιώργου Πολυζωάκη.

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Ο εκλιπών υπήρξε μια εξέχουσα προσωπικότητα για το σωματείο μας, έχοντας διατελέσει πρόεδρος της ομάδας.

Η οικογένεια Πολυζωάκη, εκ των ιδρυτών του Κόροιβου, έχει συνδέσει το όνομά της με την ιστορία και τις αξίες του σωματείου μας, μια προσφορά που συνεχίστηκε επάξια και από τον γιο του, Χριστόφορο Πολυζωάκη, επίσης πρώην πρόεδρο του σωματείου.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, εκφράζουμε τα πιο θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Ευχόμαστε από καρδιάς καλή δύναμη και κουράγιο».

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