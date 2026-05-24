Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 29χρονος που ενεπλέκει σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στο κέντρο της Ζαχάρως.

Ο άτυχος άνδρας ο οποίος ειναι ΕΠΟΠ στην 117 Πτέρυγα Μάχης επέστρεφε από επίσκεψη στην οικογένειά του στο Αρτίκι Μεσσηνίας και κατευθυνόταν στην υπηρεσία του.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε, υπό συνθήκες που διερευνώνται από την Τροχαία Πύργου, συγκρούστηκε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένης νταλίκας. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ilialive.gr, ο θάνατός του επήλθε ακαριαία. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 6:30 το πρωί, ενώ ο 29χρονος κινούνταν από την πλευρά της Κυπαρισσίας προς τη Ζαχάρω.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τους πυροσβέστες να καταβάλλουν προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό του οχήματος, το οποίο είχε σφηνώσει πίσω από τη νταλίκα.

Η επιχείρηση διήρκεσε αρκετή ώρα και ολοκληρώθηκε με την ανάσυρση του οδηγού, ο οποίος δυστυχώς ήταν νεκρός. Η Τροχαία Πύργου συνεχίζει τις έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος.