Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Ίλιον και αυτοκίνητο κατέληξε στην τζαμαρία καταστήματος. Ο οδηγός του ΙΧ έχασε τον έλεγχο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και αφού χτύπησε δύο παρκαρισμένα αυτοκίνητα ντελαπάρισε και χτύπησε σε τζαμαρία.



Το τροχαίο έγινε στην οδό Αγίου Νικολάου στο Ίλιον. Σε βίντεο ντοκουμέντο που δημοσίευσε ο Alpha, φαίνεται η τρελή πορεία του ΙΧ. Όπως αποτυπώνεται από τις κάμερες ασφαλείας της επιχείρησης, το αυτοκίνητο ενώ βρίσκεται στο αντίθετο ρεύμα, ξαφνικά καρφώνεται στο πεζοδρόμιο.

Πριν χτυπήσει την τζαμαρία του καταστήματος και ντελαπάρει, πρόλαβε να ξηλώσει δύο κολόνες, ένα δέντρο και να προκαλέσει μεγάλες ζημιές σε δύο παρκαρισμένα αυτοκίνητα.



Οι επιβάτες του ΙΧ τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο.

Advertisement

Advertisement