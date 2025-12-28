Καθώς πλησιάζει το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς, η νυχτερινή Αθήνα κινείται σε εορταστικούς ρυθμούς, με τα περισσότερα κέντρα διασκέδασης να κάνουν λόγο για sold out στα διαθέσιμα τραπέζια, με τις τιμές να κινούνται περίπου στα ίδια «τσουχτερά» επίπεδα με πέρυσι.

Ειδικότερα, λόγω της εορταστικής περιόδου, παρατηρείται επιβάρυνση που κυμαίνεται από 55 έως και 100 ευρώ ανά άτομο σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Παρά το αυξημένο κόστος, η ανταπόκριση του κόσμου είναι μεγάλη, καθώς οι επιλογές σε μουσικά προγράμματα καλύπτουν όλα τα γούστα.

Τα σχήματα της Αθήνας

Στον Βοτανικό, ο Γιώργος Σαμπάνης συναντά επί σκηνής τον Νίκο Μακρόπουλο, σε ένα πρόγραμμα που παντρεύει το σύγχρονο στοιχείο με το αυθεντικό λαϊκό, ενώ στο Theama Athens, η Έλλη Κοκκίνου, ο Νίνο και ο Χρήστος Μενιδιάτης υπόσχονται ατελείωτες ώρες διασκέδασης.

Στο YTON, ο Νίκος Βέρτης, μαζί με τη LILA και την ορχήστρα του, δημιουργεί ζεστή γιορτινή ατμόσφαιρα, την ώρα που στο Fantasia ο Νίκος Οικονομόπουλος παραμένει ένας από τους πιο ισχυρούς «πόλους έλξης», πλαισιωμένος από την Ήβη Αδάμου.

Υψηλής έντασης πρόγραμμα ετοιμάζουν στο Vog ο Πέτρος Ιακωβίδης και η Ρία Ελληνίδου, ενώ στο Mezzo, η Πέγκυ Ζήνα και ο Αναστάσιος Ράμμος θα χαρίσουν ξεχωριστές μουσικές στιγμές στο κοινό τους.

Στην Αυτοκίνηση, η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς, μαζί με τον Δήμο Μπέκε, παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα γεμάτο διαχρονικές επιτυχίες, ενώ η Δέσποινα Βανδή και ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα εμφανιστούν τόσο την παραμονή όσο και ανήμερα Πρωτοχρονιάς. Παράλληλα, ο Λευτέρης Πανταζής και η Άντζελα Δημητρίου συνεχίζουν τις εμφανίσεις τους με διαδοχικά sold out.

Στο Έναστρον, η Νατάσα Θεοδωρίδου συναντά τον Σάκη Ρουβά σε ένα σχήμα που ισορροπεί ανάμεσα στο λαϊκό και το pop, ενώ στο ANODOS, ο Σταμάτης Γονίδης και ο Γιάννης Πλούταρχος θα υποδεχθούν το νέο έτος επί σκηνής. Στο Cabaret, ο Νίκος Απέργης και η Josephine αναλαμβάνουν τη διασκέδαση της παραμονής.

Η Άννα Βίσση, για δέκατη συνεχόμενη χρονιά, θα βρεθεί στο Hotel Ermou με τη μπάντα της, ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης θα εμφανιστεί στην Ακτή Πειραιώς με τον ΑΠΟΝ. Την εικόνα συμπληρώνουν ο Αντώνης Ρέμος με τον Χρήστο Μάστορα και τις Μέλισσες στο Nox Athens.

Στο Romeo, η Κατερίνα Λιόλιου και ο Νικηφόρος φέρνουν νεανικό club-λαϊκό ήχο, ενώ στο Omega Stage ο Γιώργος Τσαλίκης, ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, οι ΟΝΕ και η Φανή Δρακοπούλου θα γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου. Το Sanremo Live φιλοξενεί τον Θέμη Αδαμαντίδη και τον Ζαφείρη Μελά, το Tokyo Theater Athens την Ιουλία Καλλιμάνη, ενώ στο Can Can το παραδοσιακό πανηγυρικό κέφι φέρνουν ο Γιώργος Βελισσάρης, η Χαρά Βέρα και ο Μάκης Δημάκης.