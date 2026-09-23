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Η 23η Σεπτεμβρίου 1998 έμεινε στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης και της Ελληνικής Αστυνομίας ως μία από τις πιο δραματικές ημέρες της μεταπολίτευσης. Ένα αστυνομικό περιστατικό στα Κάτω Πατήσια εξελίχθηκε σε πολύωρη ομηρία, με ολόκληρη τη χώρα να παρακολουθεί τις εξελίξεις από τις τηλεοπτικές οθόνες. Ο Σορίν Ματέι κρατούσε τέσσερις ανθρώπους υπό την απειλή χειροβομβίδας και επικοινωνούσε με τον ΣΚΑΪ.

Η αστυνομική επιχείρηση που εξελίχθηκε σε ομηρία

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Ο Ματέι εντοπίστηκε σε ισόγειο διαμέρισμα της οδού Νιόβης 4. Κατά την αστυνομική επιχείρηση διέφυγε μέσω φωταγωγού και εισέβαλε σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Εκεί κράτησε ομήρους τη Σουλτάνα Γκινάκη, τα παιδιά της Αμαλία και Βαγγέλη και τον αρραβωνιαστικό της Αμαλίας, Απόστολο Μακρινό. Απειλούσε ότι θα πυροδοτούσε χειροβομβίδα εάν οι αστυνομικοί εισέβαλλαν.

Το τηλεφώνημα στον ΣΚΑΪ και ο Νίκος Ευαγγελάτος

Ο Ματέι τηλεφώνησε στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ. Η επικοινωνία πέρασε στον Νίκο Ευαγγελάτο, που παρουσίαζε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Ο δημοσιογράφος συνομιλούσε με τον δράστη, προσπαθώντας να τον κρατήσει ήρεμο, ενώ κατά διαστήματα ο Ματέι έδινε το τηλέφωνο στους ομήρους. Οι τηλεθεατές άκουγαν τις απειλές και την αγωνία των ανθρώπων που κινδύνευαν.

Ο Σταμάτης Μαλέλης στο κοντρόλ

Ο Σταμάτης Μαλέλης, τότε διευθυντής Ειδήσεων του σταθμού, βρισκόταν στο επίκεντρο του τηλεοπτικού συντονισμού και σε επικοινωνία με την αστυνομική και πολιτική ηγεσία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εποχής, αστυνομικός αξιωματικός βρισκόταν στο κοντρόλ και συμβούλευε τον παρουσιαστή μέσω ενδοεπικοινωνίας. Η τηλεόραση είχε μετατραπεί σε παράλληλο δίαυλο επικοινωνίας με τον δράστη.

Η μοιραία έφοδος και η έκρηξη

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Ύστερα από περίπου τέσσερις ώρες ομηρίας, η αστυνομία αποφάσισε να επέμβει. Καθοριστική υπήρξε η εσφαλμένη εκτίμηση ότι η χειροβομβίδα ενδεχομένως ήταν ψεύτικη. Κατά την έφοδο η χειροβομβίδα εξερράγη, τραυματίζοντας σοβαρότατα την Αμαλία Γκινάκη, καθώς και τον Ματέι και αστυνομικούς. Η Αμαλία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά της ύστερα από 17 ημέρες νοσηλείας.

Ο θάνατος του Ματέι και τα ερωτήματα

Ο Ματέι επέζησε της έκρηξης και μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Αργότερα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού, όπου πέθανε στις 26 Σεπτεμβρίου 1998. Ο θάνατός του προκάλεσε ερωτήματα για την ιατρική αντιμετώπιση, τη χορήγηση κατασταλτικών και τις συνθήκες μεταφοράς του.

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Η παραίτηση και η δικαστική συνέχεια

Η επιχείρηση προκάλεσε κλυδωνισμούς στην Ελληνική Αστυνομία και ο αρχηγός της, Αθανάσιος Βασιλόπουλος, υπέβαλε την παραίτησή του. Ακολούθησαν πειθαρχικές και δικαστικές διαδικασίες για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση της επέμβασης.

Η ζωντανή μετάδοση και η δημοσιογραφική δεοντολογία

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Η πολύωρη μετάδοση του ΣΚΑΪ προκάλεσε αντιδράσεις για τον ρόλο της τηλεόρασης σε μια επιχείρηση όπου κινδύνευαν ανθρώπινες ζωές.Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης αποφάσισε να ζητήσει τις κασέτες της κάλυψης και να υπενθυμίσει στους τηλεοπτικούς σταθμούς τους κανόνες δεοντολογίας για ανάλογα περιστατικά.

Ο Σταμάτης Μαλέλης υποστήριξε τότε ότι είχε ενεργήσει ως δημοσιογράφος και υπεύθυνος πολίτης, χωρίς να παραβιάσει τους κανόνες δεοντολογίας.

Ο Νίκος Ευαγγελάτος περιέγραψε το βάρος της ευθύνης που αισθανόταν στη διάρκεια της πολύωρης συνομιλίας. Και μετά από τόσα χρόνια πρέπει να πω ότι έκανε εξαιρετική μετάδοση που του άνοιξε τους δρόμους να γίνει από τους πιο σημαντικούς συναδέλφους στο τηλεοπτικό και δημοσιογραφικό σκηνικό.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της AGB που δημοσίευσαν τα «ΝΕΑ», περίπου 1,1 εκατομμύριο τηλεθεατές είχαν επιλέξει τον ΣΚΑΪ στη μία μετά τα μεσάνυχτα, σαράντα λεπτά μετά την αστυνομική επέμβαση

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Η Αμαλία Γκινάκη πίσω από την τηλεοπτική ιστορία

Πίσω από τα τηλεοπτικά πλάνα, τις αστυνομικές αποφάσεις και τις δικαστικές διαδικασίες παραμένει η ιστορία της Αμαλίας Γκινάκη: μιας νέας γυναίκας που βρέθηκε όμηρος στο ίδιο της το σπίτι και έχασε τη ζωή της. Η 23η Σεπτεμβρίου 1998 ήταν η αρχή της τραγωδίας μιας οικογένειας που έχασε την Αμαλία της.

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