Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η 16η Οκτωβρίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Σπονδυλικής Στήλης, αναδεικνύοντας τις παθήσεις που επηρεάζουν πλέον άτομα κάθε ηλικίας και εργασιακής κατάστασης.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι η οσφυαλγία αποτελεί την πρώτη αιτία αναπηρίας παγκοσμίως, με τον αριθμό των πασχόντων να αναμένεται σημαντική αύξηση έως το 2050.

Η καθιστική ζωή, η έλλειψη άσκησης και η κακή εργονομία επιβαρύνουν τη σπονδυλική στήλη, καθιστώντας την τακτική κίνηση και την αλλαγή στάσης απαραίτητες για την πρόληψη.

Η συντηρητική αντιμετώπιση, μέσω της άσκησης και της φυσικοθεραπείας, προτιμάται στις περισσότερες περιπτώσεις, ενώ η ιατρική αξιολόγηση κρίνεται απαραίτητη όταν εμφανίζονται σοβαρά νευρολογικά συμπτώματα.

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Η 16η Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Σπονδυλικής Στήλης, στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης για τα οστά και τις αρθρώσεις. Η επέτειος αναδεικνύει ένα πρόβλημα που δεν περιορίζεται στους ηλικιωμένους: πόνος στον αυχένα και στη μέση εμφανίζεται και σε νέους, εργαζόμενους, μαθητές και αθλητές. Η σπονδυλική στήλη στηρίζει το σώμα, επιτρέπει την κίνηση και προστατεύει τον νωτιαίο μυελό.

Πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα

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Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το 2020 περίπου 619 εκατομμύρια άνθρωποι ζούσαν με οσφυαλγία παγκοσμίως. Ο ΠΟΥ προβλέπει ότι ο αριθμός μπορεί να φθάσει τα 843 εκατομμύρια έως το 2050, κυρίως εξαιτίας της γήρανσης και της αύξησης του πληθυσμού. Η οσφυαλγία αποτελεί την πρώτη αιτία αναπηρίας παγκοσμίως. Οι αριθμοί αφορούν την οσφυαλγία, όχι όλες τις παθήσεις της σπονδυλικής στήλης.

Η ελληνική καθημερινότητα: καρέκλα, οθόνη και τιμόνι

Στην Ελλάδα, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, η πολύωρη καθιστική εργασία, η οδήγηση, η έλλειψη άσκησης και η επαναλαμβανόμενη χειρωνακτική καταπόνηση επιβαρύνουν πολλούς ανθρώπους. Η κακή εργονομία μπορεί να ενισχύσει την ενόχληση, χωρίς όμως να αποτελεί τη μοναδική αιτία κάθε πόνου. Δεν υπάρχει ένα «τέλειο» κάθισμα ή μία στάση που προλαμβάνει από μόνη της όλες τις παθήσεις. Το σημαντικό είναι η συχνή αλλαγή θέσης και η κίνηση.

Από τον αυχένα μέχρι τη μέση

Η αυχεναλγία εκδηλώνεται με πόνο ή δυσκαμψία στον λαιμό, ενώ η οσφυαλγία αφορά τη χαμηλή περιοχή της πλάτης. Η δισκοκήλη μπορεί, όταν πιέζει νευρική ρίζα, να προκαλεί πόνο που αντανακλά στο πόδι ή στο χέρι, μουδιάσματα και μυϊκή αδυναμία. Η σκολίωση είναι πλάγια παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης που απαιτεί διαφορετική παρακολούθηση ανάλογα με την ηλικία και τη βαρύτητα. Η οστεοπόρωση αυξάνει τον κίνδυνο σπονδυλικών καταγμάτων, ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Κινητό τηλέφωνο και παιδιά

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Η παρατεταμένη χρήση κινητού ή τάμπλετ με το κεφάλι σκυμμένο μπορεί να συνδέεται με μυϊκή κόπωση και ενοχλήσεις. Δεν τεκμηριώνεται όμως ότι κάθε χρήση κινητού προκαλεί μόνιμη παραμόρφωση. Για τα παιδιά και τους εφήβους, βοηθούν η ποικιλία δραστηριοτήτων, η τακτική άσκηση, τα διαλείμματα από τις οθόνες και η σωστή προσαρμογή του σχολικού χώρου. Οι σχολικές τσάντες πρέπει να μεταφέρονται με τρόπο άνετο, χωρίς υπερβολικό βάρος.

Τι βοηθά πραγματικά στην πρόληψη

Το περπάτημα, η ενδυνάμωση των μυών του κορμού και των κάτω άκρων, η διατήρηση φυσικής δραστηριότητας και η σταδιακή επιστροφή στις συνήθεις κινήσεις αποτελούν βασικούς άξονες πρόληψης και αντιμετώπισης. Σε γραφείο, βοηθούν μια οθόνη σε άνετο ύψος, υποστήριξη των ποδιών και μικρά διαλείμματα κίνησης. Η διακοπή του καπνίσματος, ο επαρκής ύπνος και η αντιμετώπιση του στρες συμβάλλουν επίσης στη γενικότερη υγεία.

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Φυσικοθεραπεία, φάρμακα και χειρουργείο

Στις περισσότερες περιπτώσεις μη ειδικής οσφυαλγίας προτιμάται αρχικά η συντηρητική αντιμετώπιση: ενημέρωση, διατήρηση δραστηριότητας και κατάλληλο πρόγραμμα άσκησης ή φυσικοθεραπείας. Τα παυσίπονα και τα αντιφλεγμονώδη, όταν ενδείκνυνται, χρειάζονται εξατομικευμένη ιατρική εκτίμηση λόγω πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών. Η μαγνητική τομογραφία δεν είναι απαραίτητη για κάθε απλό επεισόδιο πόνου. Χειρουργείο εξετάζεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως επίμονα σοβαρά νευρολογικά συμπτώματα ή ορισμένες δομικές βλάβες.

Τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοούμε

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Άμεση ιατρική αξιολόγηση απαιτείται όταν ο πόνος συνοδεύεται από νέα διαταραχή ούρησης ή αφόδευσης, μούδιασμα στην περιοχή των γεννητικών οργάνων ή ταχέως επιδεινούμενη αδυναμία στα πόδια. Επίσης χρειάζεται αξιολόγηση όταν υπάρχει σημαντικός τραυματισμός, πυρετός, ιστορικό καρκίνου ή ανεξήγητη απώλεια βάρους. Η Παγκόσμια Ημέρα Σπονδυλικής Στήλης θυμίζει ότι η πρόληψη δεν είναι πολυτέλεια: η καθημερινή κίνηση και η έγκαιρη αναζήτηση κατάλληλης φροντίδας μπορούν να αλλάξουν την ποιότητα ζωής.

Πηγές: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), Low back pain, 2023

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