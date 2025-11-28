Υπάρχουν tattoos που κάνεις γιατί λάτρεψες το σχέδιο, όπως υπάρχουν κι εκείνα που κουβαλούν κάτι μεγαλύτερο από ένα όμορφο pattern. Κουβαλάνε μια ιστορία, έναν αγαπημένο άνθρωπο, μια στιγμή που δεν θέλεις ποτέ να ξεχάσεις.

Κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά, υπάρχει και ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο που έχει αρχίσει να εμφανίζεται όλο και πιο συχνά σε χέρια, αστραγάλους, αυχένες, ώμους: ένα μικρό αστεράκι. Φαινομενικά, είναι ένα ακόμη μικρό tattoo. Στην πραγματικότητα, όμως, είναι ένα σύμβολο. Ένα σημάδι ότι κάποιος έβαλε το δικό του λιθαράκι για την εκπλήρωση ευχών παιδιών που νοσούν.

Γιατί πίσω από κάθε τέτοιο αστεράκι κρύβεται μια παιδική επιθυμία που πήρε σάρκα και οστά. Ένα παιδί που ήθελε να ταξιδέψει, να γνωρίσει τον αγαπημένο του ήρωα, να αποκτήσει κάτι, να ζήσει για λίγο μακριά από δυσκολίες. Μια ευχή που λειτουργεί ως ανάσα δύναμης για παιδιά που δίνουν τον δικό τους αγώνα με μια σοβαρή ασθένεια.

Κάθε φορά που κάποιος “χτυπά” το αστεράκι του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), δεν κάνει απλώς ένα ακόμη tattoo. Διαλέγει να σταθεί δίπλα σε ένα παιδί που νοσεί και να γίνει μέρος μιας αόρατης κοινότητας ανθρώπων που, χωρίς να γνωρίζονται μεταξύ τους, συνδέονται από την ίδια κίνηση καλοσύνης: ένα μικρό σημάδι στο δέρμα, μια πολύ μεγάλη πράξη στην καρδιά.

Και φέτος, στο 9ο Balkan Thessaloniki Tattoo Convention, αυτή η κοινότητα μεγαλώνει ξανά. Το Star Your Body επιστρέφει, το εμβληματικό αστεράκι ανάβει ξανά φως σε παιδικές ευχές και σου δίνει την ευκαιρία να γίνεις κι εσύ μέρος αυτής της ιστορίας.

Πώς μπορείς να “χτυπήσεις” το δικό σου αστέρι

Για να αποκτήσεις το δικό σου tattoo-αστέρι, δεν χρειάζονται πολλά, χρειάζεται μόνο να βρεθείς εκεί και να κάνεις μια μικρή, αλλά ουσιαστική κίνηση. Αρχικά, εξασφαλίζεις το εισιτήριό σου για το Balkan Thessaloniki Tattoo Convention.

Η είσοδος αφορά αποκλειστικά την πρόσβαση στο φεστιβάλ συνολικά – δεν σε βάζει αυτόματα σε κάποια λίστα αναμονής για το περίπτερο του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος). Μόλις μπεις στον χώρο, κατευθύνεσαι στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο του οργανισμού. Εκεί είναι το σημείο όπου γεννιούνται, κάθε χρόνο, εκατοντάδες μικρά αστέρια με μεγάλο νόημα.

Στο περίπτερο του Make-A-Wish θα μπεις σε σειρά προτεραιότητας, με βάση την ώρα που θα φτάσεις. Δεν κλείνονται ραντεβού και δεν μπορεί να δεσμευτεί συγκεκριμένη ώρα, γιατί το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και η ροή διαμορφώνεται live μέσα στην ημέρα. Γι’ αυτό, αν θες πολύ να κάνεις το δικό σου αστέρι, αξίζει να περάσεις όσο γίνεται πιο νωρίς, ώστε να αυξήσεις τις πιθανότητες να εξυπηρετηθείς χωρίς μεγάλη αναμονή.

Το κόστος για κάθε tattoo-αστέρι είναι 20€. Τα χρήματα δίνονται εξ ολοκλήρου ως δωρεά στο Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) και συνοδεύονται από απόδειξη. Είναι μια στιγμή όπου η απόλαυση ενός φεστιβάλ συναντά την ουσία της προσφοράς: εσύ φεύγεις με ένα σχέδιο στο δέρμα σου, ένα παιδί όμως κερδίζει κάτι πολύ μεγαλύτερο.

Τα tattoo-αστέρια σχεδιάζονται ειδικά για τη δράση Star Your Body από tattoo artists του φεστιβάλ και γίνονται από εθελοντές καλλιτέχνες που προσφέρουν τον χρόνο και την τέχνη τους για να στηρίξουν το έργο του οργανισμού. Είναι συγκινητικό το πόσοι άνθρωποι ενώνονται κάθε χρόνο γύρω από αυτό το μικρό σύμβολο, μετατρέποντάς το σε μια μεγάλη, συλλογική πράξη αγάπης.

Τι άλλο θα ζήσεις στο 9ο Balkan Thessaloniki Tattoo Convention

Το Star Your Body είναι μόνο ένα κομμάτι από όσα θα συμβούν στο 9ο Balkan Thessaloniki Tattoo Convention, που έρχεται στη ΔΕΘ – HELEXPO (Κτίριο 12) από τις 12 έως 14 Δεκεμβρίου 2025. Για τρεις μέρες, η Θεσσαλονίκη γίνεται σημείο συνάντησης για περισσότερους από 200 tattoo artists από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με live tattooing σε κάθε στυλ, από old school και realistic μέχρι abstract, Japanese, blackwork και minimal.

Μπορείς να δεις καλλιτέχνες την ώρα που δουλεύουν, να περιηγηθείς στα portfolio τους, να πάρεις ιδέες για το επόμενο σχέδιό σου ή απλώς να χαζεύεις τη δημιουργία σε πραγματικό χρόνο. Δίπλα σε όλα αυτά, σε περιμένουν tattoo contests, DJ sets & live bands, graffiti & street shows, art exhibitions, bike & skate shows, αλλά και χώροι για φαγητό, ποτό και πολύ socialising με ανθρώπους που αγαπούν την ίδια κουλτούρα με εσένα.

Είναι από εκείνα τα τριήμερα που πας για να ζήσεις μια ολόκληρη εμπειρία και, αν το θες, να φύγεις με ένα μικρό αστέρι στο δέρμα σου που θα σου θυμίζει για πάντα πως κάποτε έγινες κομμάτι μιας ευχής!

More Info

9o BALKAN THESSALONIKI TATTOO CONVENTION

12,13 & 14 Δεκεμβρίου 2025

Eκθεσιακός χώρος της ΔΕΘ

Μέρες & Ώρες:

Παρασκευή 14:00 – 23:00

Σάββατο 11:00 – 23:00

Κυριακή 11:00 – 22:00

Κλείσε εισιτήριο εδώ


