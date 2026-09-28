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Ο ηθοποιός παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης δεκατρείς μήνες μετά το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη, ωστόσο παραμένει ευάλωτος σε λοιμώξεις.

Η σύζυγός του τονίζει πως η εισαγωγή του σε ιδιωτική μονάδα με Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας κρίνεται απαραίτητη για την περαιτέρω θεραπεία του.

Το μηνιαίο κόστος της εξειδικευμένης νοσηλείας υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ, καθιστώντας αναγκαία την οικονομική συνδρομή από τρίτους.

Η οικογένεια έχει κοινοποιήσει τραπεζικό λογαριασμό για τη συγκέντρωση χρημάτων, εκφράζοντας παράλληλα ευχαριστίες για τη μέχρι τώρα υποστήριξη από συναδέλφους του ηθοποιού.

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Οικονομική βοήθεια για την κάλυψη των εξόδων αποκατάστασης του συζύγου της, ηθοποιού Στάθη Μαντζώρου, ζητά η Αντωνία Καλαντζή, 13 μήνες μετά το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη.

Η κατάσταση της υγείας του ηθοποιού παρουσιάζει βελτίωση, ωστόσο, σύμφωνα με τη σύζυγό του, είναι απαραίτητη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης, καθώς χρειάζεται εντατικές θεραπείες και ιατρική παρακολούθηση.

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Μιλώντας στην Εφημερίδα Espresso, η Αντωνία Καλαντζή ανέφερε ότι ο Στάθης Μαντζώρος βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση, καθώς πλέον έχει αρχίσει να αναγνωρίζει τους ανθρώπους γύρω του. Παράλληλα, εξήγησε ότι μετά την ολοκλήρωση της νοσοκομειακής φροντίδας, προτεραιότητα αποτελεί η μεταφορά του σε κατάλληλη μονάδα αποκατάστασης, καθώς παραμένει ιδιαίτερα ευάλωτος σε λοιμώξεις.

«Αυτό που έπρεπε να κάνουν οι γιατροί το έκαναν! Τώρα ο Στάθης πρέπει να φύγει από εκεί, να πάει σε κέντρο αποκατάστασης. Πρέπει να αποφύγει τις λοιμώξεις γιατί κινδυνεύει πάρα πολύ, κολλάει συνέχεια κάτι.

«Τώρα, σε αυτή τη φάση που είναι πιο καλά, πρέπει να βιαστούμε για να λειτουργήσει σε λίγο και το σώμα του. Αυτό παλεύουμε… Εμείς κάνουμε φυσικοθεραπείες, εργοθεραπείες με ιδιώτες. Αλλά πόσα να κάνεις πάνω σ’ ένα κρεβάτι σε ένα νοσοκομείο, πρέπει να μπει κάπου που να εξειδικεύονται», αναφέρει η ίδια.

Όπως εξήγησε, το κόστος της νοσηλείας σε ιδιωτικό κέντρο αποκατάστασης είναι ιδιαίτερα υψηλό, καθώς μπορεί να ξεπεράσει τα 10.000 ευρώ τον μήνα. Η ίδια απηύθυνε έκκληση για οικονομική στήριξη, προκειμένου ο σύζυγός της να μπορέσει να λάβει την εξειδικευμένη φροντίδα που χρειάζεται.

«Πρέπει να βρεθούν τα χρήματα για να μπορέσω να τον πάω εκεί. Πρέπει να πάμε άμεσα σε ένα κέντρο αποκατάστασης, αλλά επειδή έχει ακόμα την τραχειοστομία μπορούμε να πάμε μόνο σε εξειδικευμένο ιδιωτικό κέντρο που διαθέτει Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) και οργανωμένες ιατρικές ομάδες για να υποστηρίξουν τέτοια περιστατικά, όπως ο Φιλοκτήτης. Δυστυχώς, το κόστος σε αυτά είναι 10.000 ευρώ τον μήνα.Ό,τι καλύτερο μπορούμε. Γι’ αυτό και ενημερώνουμε τον κόσμο… Χρειαζόμαστε αυτά τα χρήματα για τις θεραπείες αποκατάστασης. Εγώ δεν γνώριζα τις τιμές, έπαθα σοκ. Δηλαδή, όταν δεν έχει κάποιος, τι θα γίνει; Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο παλεύω εδώ πέρα μόνη μου πολλά πράγματα, δεν είναι εύκολο καθόλου, μένω στο ενοίκιο. Δουλεύω σχεδόν όλη μέρα. Εμένα μου δίνουν δύναμη τα παιδιά μου».

Η Αντωνία Καλαντζή αναφέρθηκε και στη στήριξη που έχει δεχθεί η οικογένεια από συναδέλφους του ηθοποιού, ευχαριστώντας όσους έχουν σταθεί στο πλευρό τους, αλλά και τον Μιχάλη Αεράκη για τη δημόσια έκκληση που έκανε.

«Ναι, και μας έχουν συμπαρασταθεί αρκετοί. Και ευχαριστώ και τον Μιχάλη Αεράκη για τη δημόσια έκκληση που έκανε. Είναι πολύ δίπλα μας από την αρχή. Όποιος θέλει να μας βοηθήσει, μπορεί στον αριθμό λογαριασμού GR 1801720550005055116562372, είναι στο όνομά μου, Αντωνία Καλατζή. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και ευχαριστώ πολύ όλους για την πολύπλευρη στήριξή τους».