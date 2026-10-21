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Η Ευγενία Λιβανού, αδελφή της Τίνας και προηγούμενη σύζυγος του Νιάρχου, βρέθηκε νεκρή στη Σπετσοπούλα το 1970, με τον εφοπλιστή να απαλλάσσεται τελικά από τις δικαστικές κατηγορίες.

Ο Αλέξανδρος Ωνάσης έχασε τη ζωή του σε αεροπορικό δυστύχημα το 1973, ενώ η Τίνα Λιβανού απεβίωσε στο Παρίσι τον Οκτώβριο του 1974.

Η ιστορία των δύο οικογενειών χαρακτηρίστηκε από έντονες επιχειρηματικές αντιπαλότητες, προσωπικές απώλειες και συνεχή δημοσιότητα, αποτελώντας ένα σημαντικό κεφάλαιο για την εποχή εκείνη.

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Το Παρίσι έγινε στις 21 Οκτωβρίου 1971 το σκηνικό ενός γάμου που ξεπερνούσε κατά πολύ τα όρια μιας κοσμικής είδησης. Ο Σταύρος Νιάρχος, ένας από τους ισχυρότερους Έλληνες εφοπλιστές, παντρεύτηκε την Αθηνά, γνωστή ως Τίνα, Λιβανού. Εκείνη ήταν η πρώην σύζυγος του Αριστοτέλη Ωνάση, του μεγάλου επιχειρηματικού ανταγωνιστή του, αλλά και η μικρότερη αδελφή της Ευγενίας Λιβανού, με την οποία ο Νιάρχος είχε αποκτήσει τέσσερα παιδιά.

Δύο αδελφές, δύο εφοπλιστές

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Οι αδελφές Ευγενία και Τίνα ήταν κόρες του εφοπλιστή Σταύρου Γ. Λιβανού και της Αριέτας Ζαφειράκη. Η Τίνα παντρεύτηκε τον Ωνάση το 1946 και απέκτησαν δύο παιδιά, τον Αλέξανδρο και τη Χριστίνα. Ο γάμος τους διαλύθηκε καθώς η προσωπική ζωή του Ωνάση και η σχέση του με τη Μαρία Κάλλας απασχολούσαν τη διεθνή δημοσιότητα. Η Τίνα παντρεύτηκε αργότερα τον Τζον Σπένσερ-Τσόρτσιλ, μαρκήσιο του Μπλάντφορντ, προτού συνδεθεί με τον Νιάρχο.

Η Ευγενία είχε παντρευτεί τον Νιάρχο το 1947. Η σχέση τους γνώρισε έντονες αναταράξεις, μεταξύ άλλων όταν εκείνος παντρεύτηκε την Αμερικανίδα Σαρλότ Φορντ το 1965. Επέστρεψε στην Ευγενία, αλλά το οικογενειακό δράμα δεν είχε τελειώσει.

Η νύχτα της Σπετσοπούλας

Στις 4 Μαΐου 1970 η Ευγενία βρέθηκε νεκρή στην ιδιωτική νησίδα Σπετσοπούλα. Η υπόθεση απασχόλησε εκτενώς τον διεθνή Τύπο. Οι αναφορές σε βαρβιτουρικά, τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες του θανάτου και οι αντικρουόμενες εκτιμήσεις δημιούργησαν ένα κλίμα υποψίας. Η εισαγγελική έρευνα έθεσε ζητήματα που δεν μπορούσαν να αγνοηθούν. Ωστόσο, η δικαστική διαδικασία κατέληξε στην απαλλαγή του Σταύρου Νιάρχου.

Η αμερικανική επιθεώρηση TIME είχε αφιερώσει ήδη τον Αύγουστο του 1970 εκτενές ρεπορτάζ στο περιστατικό. Χρόνια αργότερα, και ο βρετανικός Independent, στη νεκρολογία του Νιάρχου, αναφέρθηκε τόσο στις κατηγορίες που είχαν διατυπωθεί όσο και στη δικαστική απαλλαγή του.

Ο γάμος του 1971 και η αντίδραση

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Ο γάμος με την Τίνα, περίπου ενάμιση χρόνο μετά τον θάνατο της Ευγενίας, ήταν ο πέμπτος του Νιάρχου. Η επιλογή είχε ισχυρό συμβολισμό: η πρώην γυναίκα του Ωνάση γινόταν σύζυγος του ανταγωνιστή του και, ταυτόχρονα, έπαιρνε τη θέση της αδελφής της στην οικογένεια. Σύμφωνα με μεταγενέστερες μαρτυρίες, η μητέρα των δύο γυναικών, Αριέτα Λιβανού, είχε αποδεχθεί την ένωση.

Ο Αλέξανδρος και το δεύτερο τραγικό τέλος

Τον Ιανουάριο του 1973 ο Αλέξανδρος Ωνάσης τραυματίστηκε θανάσιμα σε αεροπορικό δυστύχημα στην Αθήνα. Η απώλειά του σημάδεψε την οικογένεια. Στις 10 Οκτωβρίου 1974 η Τίνα πέθανε στο Παρίσι, μόλις τρία χρόνια μετά τον γάμο της με τον Νιάρχο. Για τον θάνατό της έχουν δημοσιευθεί διαφορετικές περιγραφές, μεταξύ των οποίων αναφορές σε πνευμονικό οίδημα και σε φαρμακευτική υπερδοσολογία.

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Πίσω από τη λάμψη

Η ιστορία των αδελφών Λιβανού και των δύο ισχυρών εφοπλιστών δεν είναι μόνο ένα κεφάλαιο του διεθνούς τζετ σετ. Είναι μια αφήγηση όπου οι επιχειρηματικές αντιπαλότητες, οι οικογενειακοί δεσμοί και οι προσωπικές απώλειες συναντήθηκαν με τον αμείλικτο φακό της δημοσιότητας. Ο γάμος του Οκτωβρίου του 1971 παραμένει μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές αυτής της εποχής.

Πηγές και τεκμηρίωση

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TIME, «Greece: The Spetsopoula Incident», 31 Αυγούστου 1970 — https://content.time.com/time/subscriber/article/0,33009,876791,00.html

The Independent, «Obituary: Stavros Niarchos», 1996 — https://www.independent.co.uk/news/people/obituary-stavros-niarchos-1305512.html

Το Βήμα / Grace, «Ευγενία Νιάρχου: Τι συνέβη τη μοιραία βραδιά στην Σπετσοπούλα;» — https://www.tovima.gr/grace/prosopa/istories-thryloi/evgenia-niarchou-ti-synevi-tin-moiraia-vradia-stin-spetsopoula/

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