Σε κλοιό αγροτών βρίσκεται σήμερα το κέντρο της Αθήνας λόγω του συλλαλητηρίου που πραγματοποιούν οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, εκπέμποντας σήμα κινδύνου για την επιβίωση του κλάδου.

Από νωρίς το πρωί της Τρίτης 11 Νοεμβρίου, αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη την Ελλάδα συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Καραϊσκάκη, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της ΕΘΕΑΣ για πανελλαδικό συλλαλητήριο. Στις 12:00 ξεκίνησε πορεία προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με αιτήματα για άμεσες αποζημιώσεις, επίλυση της στάσης πληρωμών, στήριξη της κτηνοτροφίας και μέτρα για το αυξημένο κόστος παραγωγής.



Advertisement

Advertisement

Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για το κόστος παραγωγής που έχει εκτοξευθεί, αναγκάζοντάς τους να πωλούν τα προϊόντα τους σε πολύ χαμηλές τιμές, τη στιγμή που η ευλογιά των αιγοπροβάτων έχει αφανίσει χιλιάδες κοπάδια και παράλληλα έχουν «παγώσει»

Στο συλλαλητήριο συμμετείχαν εκπρόσωποι από Θεσσαλία, Κρήτη, Μακεδονία, Πελοπόννησο και άλλες περιοχές, ενώ ακολούθησε παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αντιπροσωπεία των αγροτών παρέδωσε ψήφισμα με τα αιτήματά τους στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ζητώντας να αποδοθούν τα χρήματα στους πραγματικούς παραγωγούς, με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Δεν είμαστε όλοι κλέφτες», δηλώνουν χαρακτηριστικά.

Πρόκειται για μια «εθνική συγκέντρωση», όπως τη χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), Παύλος Σατολιάς, με αγρότες «από την Κρήτη μέχρι τον Έβρο».

«Ο αγροτικός κόσμος της χώρας σήμερα διεκδικεί τα δικαιώματά του. Είναι ανεπίτρεπτο, επειδή κάποιοι επιτήδειοι έβαλαν χέρι στα χρήματά μας, να μένουν σε ομηρία και απλήρωτοι 600.000 οικογένειες. Γι’ αυτό έχει δημιουργηθεί μεγάλη ανισορροπία στην τοπική οικονομία στην ύπαιθρο», δήλωσε ο κ. Σατολιάς.

Στο συλλαλητήριο των αγροτών και κτηνοτρόφων ο Νίκος Ανδρουλάκης





Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στη συγκέντρωση των αγροτών έξω από το ΥΠΑΑΤ. Μαζί του οι βουλευτές του κόμματος Μιχάλης Κατρίνης και Παύλος Χριστίδης αλλα και ο βουλευτής Ρεθύμνου Μανόλης Χνάρης.

Advertisement

Θεσσαλονίκη: Τρακτέρ στο Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης- «Ο υπουργός το έσκασε από την πίσω πόρτα»





Στη Θεσσαλονίκη αγρότες και κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους έξω από το υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που έχουν φτάσει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης διαμαρτύρονται για τις καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για τις αποζημιώσεις για την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Μάλιστα οι αγρότες ζήτησαν να συναντηθούν με τον υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κώστα Γκιουλέκα.

Advertisement

«Ήρθαμε για σοβαρά θέματα για να δώσουμε τα αιτήματά μας στην κυβέρνηση και ο υπουργός το έσκασε από την πίσω πόρτα. Εμείς δεν θα φύγουμε από εδώ αν δεν τον δούμε», δήλωσε αγρότης.