Νέες πληροφορίες έφτασαν στο φως της δημοσιότητας από το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σε μία υπόθεση στην οποία ελέγχονται έξι φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του dikastiko.gr, στην συγκεκριμένη υπόθεση ελέγχεται η υπεξαίρεση δημόσιων και ευρωπαϊκών κονδυλίων, συνολικού ύψους άνω των 73 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία προορίζονταν για εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα.

Ο πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ε.τ. Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε την εντολή να προχωρήσουν κανονικά οι δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και ακινήτων των ελεγχόμενων προσώπων, ενώ το φερόμενο όφελος από την υπόθεση υπεξαίρεσης υπολογίζεται στο ποσό των 2.096.344,19 ευρώ.

Κατά το πόρισμα, τα ελεγχόμενα φυσικά πρόσωπα φέρονται να συνδέονται με συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες φέρονται να λάμβαναν χρηματοδοτήσεις, κυρίως μέσω απευθείας αναθέσεων ή διαγωνισμών, για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης. Η Αρχή φέρεται να καταγράφει ότι ορισμένες από τις εταιρείες αυτές δεν παρουσίαζαν ουσιαστική επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή και προσωπικό, γεγονός που, κατά τα ευρήματα, ενισχύει τις υπόνοιες ότι χρησιμοποιήθηκαν ως εταιρείες-οχήματα.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, φέρονται να διαπιστώθηκαν εκτεταμένες χρηματικές μεταφορές προς ατομικούς λογαριασμούς φυσικών προσώπων χωρίς νόμιμη αιτιολογία, καθώς και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που υπερβαίνουν συνολικά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Η Αρχή φέρεται να εκτιμά ότι οι κινήσεις αυτές συνδέονται με απόπειρα απόκρυψης της προέλευσης των χρημάτων και τελικής ιδιοποίησής τους.

Με βάση τα ευρήματα, η Αρχή φέρεται να αποδίδει στα ελεγχόμενα πρόσωπα, σε συνεργασία μεταξύ τους, τις κατηγορίες της κακουργηματικής υπεξαίρεσης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ επάγγελμα. Υπενθυμίζεται ότι το πόρισμα της Αρχής διαβιβάζεται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για τις περαιτέρω ενέργειες.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ με δημόσια δήλωσή του αρνείται κάθε εμπλοκή, τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν του έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα και ότι δεν γνωρίζει επακριβώς ποιες είναι οι κατηγορίες που φέρονται να του αποδίδονται. Παράλληλα, κάνει λόγο για στοχοποίηση και πλήγμα στα συνδικάτα, υπογραμμίζοντας τον σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας και δηλώνοντας ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα σηματοδοτεί την έναρξη ποινικής έρευνας, στο πλαίσιο της οποίας θα κληθούν και τα ελεγχόμενα πρόσωπα. Αν στο τέλος της προκαταρκτικής εξέτασης στοιχειοθετούνται τα αδικήματα θα ακολουθήσει άσκηση δίωξης, ενώ σε διαφορετική περίπτωση, όπως προβλέπει ο νόμος, ο φάκελος θα τεθεί στο αρχείο.

