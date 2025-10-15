Στο Εισαγγελέα Καλαμάτας οδηγήθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης οι δύο 22χρονοι που κατηγορούνται για το διπλό έγκλημα στη Φοινικούντα.

Σύμφωνα με το Messinia Live, oι 22χρονοι συνοδεία αστυνομικών και των συνηγόρων τους έφτασαν στις 18.27 στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, όπου και κατά πάσα πιθανότητα θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Advertisement

Advertisement

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους είναι κακουργηματική: Ανθρωποκτονία από πρόθεση τελεσθείσα κατά συρροή και κατά συναυτουργία, συνέργεια σε ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά περίπτωση.

Ο ένας εκ των δραστών του εγκλήματος στη Φοινικούντα, αφού έσπευσε στη ΓΑΔΑ, ομολόγησε την εμπλοκή του στη διπλή δολοφονία που έχει σοκάρει το πανελλήνιο από τις 5 Οκτωβρίου. Έκτοτε, ο 22χρονος φερόμενος συνεργός, κατονόμασε έναν φίλο του ως τον άνθρωπο που εκτέλεσε τους 2 άντρες στο κάμπινγκ με αποτέλεσμα και οι 2 να συλληφθούν και σήμερα να οδηγηθούν στην εισαγγελία Καλαμάτας.

Οι δύο 22χρονοι που έχουν συλληφθεί αρνούνται πως σκότωσαν τα δύο θύματα. Ο ένας τα ρίχνει στον άλλο από χθες, αφού και οι δύο υποστηρίζουν ότι πήγαν μαζί στο κάμπινγκ αλλά κανείς τους δεν έχει ομολογήσει πως τράβηξε τη σκανδάλη.

Ο φερόμενος συνεργός φαίνεται να είπε στις αρχές: «Ο φίλος μου ήταν αυτός που μπήκε μέσα στη ρεσεψιόν και πυροβόλησε. Μου είπε ότι το έκανε γιατί δέχτηκε επίθεση και προσπάθησε να αμυνθεί».

Από την πλευρά του, ο φερόμενος ως εκτελεστής υποδεικνύει τον φίλο του ως δολοφόνο: «Δεν είχα λόγο να σκοτώσω κανέναν. Πήγα για τα λεφτά. Ο άλλος μπήκε μέσα και άρχισε να πυροβολεί. Εγώ δεν ήμουν μπροστά στη σκηνή του εγκλήματος».