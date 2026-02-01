Βαρύ πένθος στη Στυλίδα και στη Φθιώτιδα για την απώλεια ενός νέου ανθρώπου και αθλητή, του Παναγιώτη Κρέτση, που «έφυγε» αιφνίδια από τη ζωή κατά τη διάρκεια του αγώνα μπάσκετ Ρουφ 80-Εθνικός Γ.Σ..

Παιδί της Στυλίδας ασχολήθηκε από μικρός με τον αθλητισμό και με τη μεγάλη του αγάπη, που ήταν το μπάσκετ. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του η ομάδα του Ρουφ, καθώς εργαζόταν στην Αθήνα.

Όπως λένε οι άνθρωποι που τον γνώριζαν, ξεχώριζε για το χαρακτήρα του και την καλή του καρδιά.

Δυστυχώς όμως για την οικογένειά του, αυτό είναι το δεύτερο βαρύ χτύπημα της μοίρας, μέσα σε 3,5 περίπου χρόνια.

Τον Ιούνιο του 2022 είχε χάσει τη ζωή του ο αδελφός του σε φοβερό τροχαίο δυστύχημα στη διασταύρωση της βιομηχανικής ζώνης, όταν νταλίκα επιχείρησε να βγει στην παλιά εθνική Λαμίας – Στυλίδας, με αποτέλεσμα ο άτυχος άνδρας που κινούνταν με το αυτοκίνητό του προς Λαμία, να «καρφωθεί» στο τεράστιο όχημα.

Η κηδεία του Παναγιώτη Κρέτση δεν έχει ακόμη οριστεί, καθώς θα προηγηθεί η νεκροψία – νεκροτομή, πριν επιστρέψει για τελευταία φορά στη γειτονιά του στην ενορία της Αγίας Αικατερίνης στη Στυλίδα.

