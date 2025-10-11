Στους δρόμους της Αθήνας κατέβηκαν εν ενεργεία αλλά και απόστρατοι στρατιωτικοί, οι οποίοι αντιδρούν στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η συμμετοχή στην πανελλαδική συγκέντρωση είναι μεγάλη και στο κέντρο της Αθήνας έφτασαν δεκάδες λεωφορεία με στρατιωτικούς από πολλές περιοχές της χώρας.

Οι στρατιωτικοί αντιδρούν στο νομοσχέδιο «Χάρτης μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», κυρίως λόγω ρυθμίσεων που σχετίζονται με τους μισθούς, την βαθμολογική εξέλιξη και τις απαγορεύσεις.

Οι στρατιωτικοί θεωρούν ότι οι νέες αλλαγές του Υπουργείου επηρεάζουν την ιεραρχική εξέλιξη χιλιάδων στελεχών και λένε «όχι στην υποβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων».

Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η μεταρρύθμιση ευνοεί κυρίως τους ανώτατους βαθμούς, ενώ φορτώνει νέα βάρη στους χαμηλόβαθμους, στους στρατεύσιμους, στους εφέδρους και στις γυναίκες που θα θελήσουν να υπηρετήσουν.