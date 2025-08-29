Ενα συγκινητικό στιγμιότυπο επιφύλασσε ο πρώτος αγώνας της εθνικής μας στο Ευρωμπάσκετ 2025, απέναντι στην Ιταλία, στο γήπεδο «Στέλιος Κυπριανού» της Λεμεσού.

Συγκεκριμένα, κάποιοι Έλληνες φίλαθλοι είχαν ετοιμάσει ένα πανό, στο οποίο είχαν γράψει «Πάμε Ακίλε Πολονάρα», δείχνοντας την στήριξη τους στον Ιταλό μπασκετμπολίστα, ο οποίος δίνει μεγάλη μάχη απέναντι στη λευχαιμία.

Οι Έλληνες φίλαθλοι εμψύχωσαν τον Ιταλό, σε μια κίνηση – διαφήμιση για τα ιδεώδη του αθλητισμού. Ο μπασκετμπολίστας μάλιστα έσπευσε να τους ευχαριστήσει.

Ύστερα από το τέλος του παιχνιδιού Ελλάδα – Ιταλία, ο Πολονάρα κοινοποίησε το συγκινητικό στιγμιότυπο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας στα ελληνικά: «Σας ευχαριστώ».