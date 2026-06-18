Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε μία πράξη ύψιστης ανθρωπιάς και αλτρουισμού προχώρησε η οικογένεια ενός 42χρονου άνδρα που κατέληξε στο ΠΑΓΝΗ. Οι συγγενείς του αποφάσισαν να δωρίσουν τα όργανά του, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη γενναιόδωρη απόφασή της να προσφέρει ζωή σε συνανθρώπους μέσω της δωρεάς οργάνων.

Μεγαλείο ψυχής στο ΠΑΓΝΗ

«Η Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου (Πα.Γ.Ν.Η) εκφράζει τα θερμότερα συλλυπητήρια στην οικογένεια του νέου αυτού ανθρώπου και ευχαριστεί για τη μεγαλοψυχία της να προσφέρει ζωή, μέσα από τη δωρεά οργάνων, σε συνανθρώπους μας» αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Advertisement

Advertisement

Ευχαριστεί επίσης «το προσωπικό της ΜΕΘ, την Αναισθησιολογική Κλινική, την ομάδα του Χειρουργείου για την αγαστή συνεργασία και πραγματοποίηση όλων των διαδικασιών της δωρεάς οργάνων με απόλυτο σεβασμό προς τον δότη και την οικογένειά του, καθώς και τη Χειρουργική Μεταμοσχευτική ομάδα του Ευαγγελισμού και Ιπποκράτειου για την αφαίρεση των νεφρικών μοσχευμάτων και ήπατος, το Ωνάσειο για την αφαίρεση της καρδιάς και το Πα.Γ.Ν.Η για την αφαίρεση των κερατοειδών».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο γενικός συντονισμός έγινε υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και της ομάδας συντονισμού μεταμοσχεύσεων του νοσοκομείου.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, ο άτυχος Κώστας νοσηλευόταν από την περασμένη Τετάρτη σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς παρασύρθηκε από όχημα στη συμβολή της Εθνικής Αντιστάσεως με την Παπανδρέου.

Ο αδικοχαμένος Κώστας Μακαρώνας

Ο 42χρονος ήταν μαζί με τον γιο του, τον οποίο συνόδευσε σε εξωσχολική δραστηριότητα, όταν έγινε το κακό. Ενώ ετοιμαζόταν να περάσει τον δρόμο, αφού είχε αφήσει το παιδί του, τον χτύπησε όχημα που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οδηγούσε ένας άνδρας χωρίς δίπλωμα και ασφάλεια και τον εγκατέλειψε…

Από τότε άρχισε η άνιση μάχη με τον θάνατο στο ΠΑΓΝΗ. Η κατάστασή του ήταν εξαιρετικά κρίσιμη και έγινε μη αναστρέψιμη, καθώς ήταν εγκεφαλικά νεκρός. Με τον πόνο και την οδύνη να πνίγουν τους συγγενείς, αποφασίστηκε η δωρεά οργάνων.

Την προσεχή Κυριακή, συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο, αποχαιρετώντας τον 42χρονο πατέρα που «έφυγε» από τη ζωή με τόσο τραγικό τρόπο.