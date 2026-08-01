Ένα συγκλονιστικό βίντεο που ανάρτησε στο X (Twitter) το Πυροσβεστικό Σώμα, αποτυπώνοντας τις δύσκολες στιγμές που ζουν οι πυροσβέστες του στο πεδίο των επιχειρήσεων.
Στις εικόνες καταγράφεται η υπεράνθρωπη προσπάθεια των πυροσβεστών να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση των πυρκαγιών.AdvertisementAdvertisement
Στις εικόνες βλέπουμε πυροσβέστες να προσεγγίζουν με τα πόδια δασικό σημείο που έχει παραδοθεί στις φλόγες, με το μέτωπο να καίει από άκρη σε άκρη ενώ την ίδια ώρα οι πύρινες γλώσσες υψώνονται γύρω τους, δημιουργώντας ένα ασφυκτικό και εξαιρετικά επικίνδυνο σκηνικό.