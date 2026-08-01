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Ένα συγκλονιστικό βίντεο που ανάρτησε στο X (Twitter) το Πυροσβεστικό Σώμα, αποτυπώνοντας τις δύσκολες στιγμές που ζουν οι πυροσβέστες του στο πεδίο των επιχειρήσεων.

Στις εικόνες καταγράφεται η υπεράνθρωπη προσπάθεια των πυροσβεστών να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση των πυρκαγιών.

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