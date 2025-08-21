Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και στην Πολιτική Προστασία, λόγω του αυξημένου κινδύνου για ξέσπασμα φωτιάς με φόντο την ενίσχυση των ανέμων και την άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ώρες.

Πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναφέρουν ότι λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς που προβλέπεται για αύριο Παρασκευή, ο υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης έδωσε εντολή για αυξημένη ετοιμότητα σε όλο τον κρατικό μηχανισμό, στις περιοχές κατηγορία κινδύνου 4 και συγκεκριμένα στις Περιφέρειες: Θεσσαλίας (ΠΕ Λάρισας, ΠΕ Μαγνησίας), Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας), Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων), Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Αχαΐας), Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Αρκαδίας) και Κρήτης (ΠΕ Χανίων).

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο που προβλέπεται για τον δείκτη επικινδυνότητας 4, με πρόσθετα μέτρα όπως η εναέρια έμφορτη επιτήρηση, η μεταστάθμευση ελικοπτέρου με ομάδα Δασοκομάντος στα Κύθηρα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, η διασπορά στελεχών του επιτελείου για ενίσχυση των τοπικών δυνάμεων, η διασπορά στελεχών του επιτελείου για ενίσχυση των τοπικών δυνάμεων, καθώς και ο διπλασιασμός των περιπόλων και η διασπορά μηχανημάτων έργου των Ενόπλων Δυνάμεων.

Δείτε τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου:

30 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο και τρεις συλλήψεις

Συνολικά, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές, σε όλη την Ελλάδα, από τις οποίες οι 23 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 7.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Το Πυροσβεστικό Σώμα, λόγω και του πολύ υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς, (κατηγορία 4), που προβλέπεται για αύριο, παρακαλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

Σημειώνεται ότι οι ανακριτικές υπηρεσίες του Π.Σ., προχώρησαν χτες σε τρεις συλλήψεις και επιβολή προστίμων, σε Κρήτη, Σαμοθράκη και Πέλλα, (οι δύο για φωτιές σε υπαίθριους χώρους και η τρίτη για απόρριψη εύφλεκτων υλικών).

Αναλυτικά:

Συνελήφθη χθες, 20 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Βρυσών, ημεδαπός, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε δασική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου στην Κρήτη.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ, στις 15 Αυγούστου 2025, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Αλεξανδρούπολης, σε ημεδαπό, ο οποίος έθεσε φωτιά σε υπαίθριο χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή της νήσου Σαμοθράκης.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 750 ευρώ, χθες 21 Αυγούστου 2025, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Γιαννιτσών, σε ημεδαπό, για απόρριψη εύφλεκτων υλικών σε αγροτική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του Δήμου Γιαννιτσών στην Πέλλα.

