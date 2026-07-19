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Δύο σοροί εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή των Δωδεκανήσων, προκαλώντας την κινητοποίηση των λιμενικών αρχών.

Ειδικότερα, η σορός ενός κοριτσιού βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Καρδάμαινας στην Κω, ενώ η σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε έξω από το λιμάνι της Τήλου. Και στις δύο περιπτώσεις, οι σοροί βρίσκονταν σε προχωρημένη κατάσταση σήψης.

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Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η σορός του κοριτσιού πρόκειται να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο της Κω, ενώ η σορός του άνδρα θα διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες ένας πατέρας και οι δύο κόρες του αγνοούνταν, όταν το τζετ σκι με το οποίο έκαναν βόλτα στα ανοιχτά του Μπόντρουμ ανετράπη, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Η μητέρα της οικογένειας, η οποία κατάγεται από το Ιράκ, ενημέρωσε άμεσα τις τουρκικές αρχές, οι οποίες στη συνέχεια ειδοποίησαν και τις ελληνικές αρχές για το περιστατικό.

Σημειώνεται επίσης, ότι η σορός του ενός από τα δύο κορίτσια της οικογένειας είχε ήδη εντοπιστεί τις προηγούμενες ημέρες στα ανοιχτά της Κω.